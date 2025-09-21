El martes vence plazo para que candidatos presenten fotografías que serán incluidas en las papeletas

Tegucigalpa – El martes 23 de septiembre vence el plazo para que los candidatos a un cargo de elección popular presenten las fotografías al Consejo Nacional Electoral (CNE) que serán incluidas en la papeleta.

Así lo comunicó el consejero del CNE, Marlon Ochoa, que advirtió que después de esa fecha, no se aceptará nuevas fotografías.

Señaló que los candidatos que participaron en las elecciones primarias, se utilizarán las mismas para las papeletas en los comicios generales.

Ochoa mencionó que en el caso que los candidatos del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre) quieran sustituir su fotografía para la papeleta en los comicios generales, deben hacer la solicitud a través del apoderado legal del partido político.

🗳️ Candidatas y candidatos: revisen la foto que saldrá en la papeleta aquí 👉 https://t.co/m9uyzIywmZ



📸 ¿Quieren cambiarla?

Tienen hasta este martes 23 de septiembre para entregar una nueva. Más detalles en el video ⬇️



Avanzamos firmes hacia la meta: ¡Elecciones Generales… pic.twitter.com/6K3cn56oBH — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) September 21, 2025

Este plazo también aplica para los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias y deben remitir las fotografías a través de la papeleta electoral.

Ochoa subrayó que el CNE no retrasará la impresión de papeletas electorales por falta o petición de modificación de fotografía. AG