El marqués de Lises es reconocido por su excelencia e impacto global en gala en Mar-a-Lago

Miami (EEUU) – El VI marqués de Lises, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, fue reconocido en Mar-a-Lago (Florida) por su impacto global durante la Hispanic Prosperity Gala, en la que se distinguió a otras personalidades como el presidente de Argentina, Javier Milei, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



La gala, que contó con la presencia de miles de rosas andinas desplegadas por The Embassy of Nature (TEON), fue organizada por Latino Wall Street, organización estadounidense que a nivel mundial se dedicada a visibilizar y fortalecer el liderazgo hispano en los ámbitos político, económico, empresarial y cultural.



Uno de los principales logros del VI marqués de Lises es la iniciativa TEON (The Embassy of Nature), una institución internacional de soberanía funcional enfocada en diplomacia ambiental y cultural que promueve un modelo de desarrollo basado en la naturaleza, la cultura y los negocios, con una proyección que busca convertir el patrimonio natural en plataforma de inversión, innovación y posicionamiento global.

El evento en Mar-a-Lago, residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, contó con la participación de más de 500 líderes políticos, empresariales y estratégicos del mundo hispano.

El presidente Milei fue premiado con el ‘Economic Freedom Award’ por su defensa de la libertad económica como motor de crecimiento y transformación.

«Quiero agradecer a ustedes la gran oportunidad por honrarme con el premio a la libertad económica”, afirmó en un video el mandatario argentino.

Para Díaz Ayuso, quien fue galardonada por su trabajo en favor de la hispanidad, la forma de ser hispana es una necesidad en el mundo, ya que contagian «la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común».

«Es un evento increíble, creo que es el primero al que he asistido en Mar-a-Lago con tantos líderes hispanos de todo el mundo», manifestó el asesor personal del presidente Trump, Alex Bruesewitz, otro de los homenajeados.

En las ediciones anteriores, Latino Wall Street otorgó sus galardones a líderes internacionales como el actual secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., o el exalcalde de Miami, Francis Suárez.

La candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, respaldada por Donald Trump y ex embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, destacó el papel de Fernández-Salvador y Campodónico durante la gala y afirmó que ha logrado que la naturaleza no sea solamente «un desarrollo sostenible en palabras, sino en hechos».

En este sentido, el Marqués de Lises destacó que TEON da origen a una nueva arquitectura: el capitalismo ambiental, que establece la naturaleza «no como una víctima, sino como un activo de valor capaz de impulsar la nueva era económica».

«La naturaleza no es una carga. Es valor. Midan los bosques, los océanos y los suelos, y liberará la riqueza que fortalece las economías», afirmó el VI marqués de Lises.

«Es para mí un honor estar aquí, frente a las figuras más influyentes del mundo hispano, junto a los hombres y mujeres que moldean el presente y futuro de nuestros pueblos. Recibo este reconocimiento con profundo agradecimiento y lo llevo a casa como recordatorio de mi compromiso con la defensa de la naturaleza, de la hispanidad y de la historia que hoy nos hace uno solo, pero diverso y complementario”, dijo Fernández-Salvador y Campodónico tras recibir el premio.

Fernández-Salvador informó que actualmente están trabajando con distintas instituciones y organizaciones internacionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y exejecutivos de Blackrock con el objetivo de avanzar hacia la medición, cuantificación y tokenización de activos basados en la naturaleza (nature base assets).

«Devolver la soberanía natural a países americanos considerados el pulmón del planeta por su vasta biodiversidad», afirmó.

Después de su presencia en el Gran Premio de Fórmula 1 de Yas Marina (Abu Dabi) el pasado diciembre, y su reciente presencia este martes en Mar–a–Lago, TEON se trasladará este año a Madrid, durante el Gran Premio de Fórmula 1 y el Día de la Hispanidad; también a otras ciudades de Estados Unidos durante el Mundial de Fútbol.

La agenda estará orientada a reforzar los vínculos entre el mundo hispano y los Estados Unidos de América a través de experiencias que acerquen a los visitantes a la comprensión, y el destaque de todo aquello que nos une y el potencial indiscutido e inigualable que supone la lengua y la cultura en común.

Entre los honorary chairmen y asistentes destacados figuraron también el general Michael Flynn (ex asesor de Seguridad Nacional); el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani; el excandidato presidencial Vivek Ramaswamy; el magnate Bob Unanue, dueño del Grupo Goya; la leyenda del béisbol Sammy Sosa; el asesor político Roger Stone; la candidata presidencial Keiko Fujimori; el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro; y la exdirectora de Comunicaciones Estratégica de la Casa Blanca Mercedes Schlapp, entre otros invitados especiales como el ex futbolista Ronaldinho. EFE