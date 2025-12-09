“El margen es demasiado cerrado; nadie debe declararse ganador hasta que se cuente la última acta”, sugiere Fátima Mena

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, llamó este martes a la prudencia y a la transparencia en medio de la incertidumbre que persiste tras las elecciones generales, marcadas por una diferencia mínima entre los candidatos presidenciales y miles de actas enviadas a escrutinio especial.

Mena destacó que el margen entre los aspirantes es sumamente estrecho, por lo que aún queda una gran cantidad de votos que deben ser revisados mediante el conteo especial de las actas con inconsistencias.

“Queremos que se garantice el recuento de cada una de esas actas. Los partidos ya han presentado las acciones legales correspondientes, y ese es el camino correcto”, afirmó.

La congresista subrayó que el proceso electoral no se ha interrumpido, pero insistió en la necesidad de evacuar esta etapa administrativa con rigor y transparencia.

“Ante una votación tan cerrada sería imprudente que cualquiera de los candidatos o candidatas —Nasralla o Asfura— se declare ganador. Aquí lo responsable es esperar el resultado final”, dijo Mena.

Mena enfatizó que esta etapa representa una oportunidad de mejora clara, especialmente tras las fallas que se han registrado en el sistema de transmisión del CNE. Por ello, pidió que tanto la observación nacional como la internacional, y en particular las misiones de la OEA y la Unión Europea, permanezcan en el país durante el escrutinio especial.

“Necesitamos que los ojos de la comunidad internacional y nacional sean garantes de que se está haciendo lo correcto. Eso dará confianza al pueblo hondureño”, afirmó.

La diputada añadió que, en una democracia más avanzada, un margen tan estrecho podría conducir a una segunda vuelta, pero recordó que en Honduras la ley establece que debe contarse hasta la última acta, al carecer de reformas que lleven a cambios electorales.

“Y con esos votos (actas con inconsistencia), se definirá al próximo presidente. Esperamos que el CNE esté a la altura”, concluyó.LB