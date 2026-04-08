El mandato del pueblo hondureño es actuar de manera distinta a las prácticas del pasado, Marlon Lara, en referencia a juicio político

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, afirmó que en el manejo reciente de los juicios políticos “todo apunta a que hubo componendas entre el Partido Nacional y el Partido Liberal”, al tiempo que advirtió que el mandato del pueblo hondureño es actuar de manera distinta a las prácticas del pasado.

El congresista subrayó que desde la aprobación de la ley de juicio político ha sostenido que esta herramienta “no debe verse como una cacería de brujas ni como un revanchismo”, sino como un mecanismo que debe aplicarse únicamente contra funcionarios señalados, respetando estrictamente el debido proceso.

Lara cuestionó que hasta ahora no se han concluido adecuadamente los procesos en casos relevantes, mencionando al exfiscal Joel Zelaya y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando. “El debido proceso no se hizo ni se completó”, señaló.

En ese sentido, insistió en que la falta de cumplimiento de los procedimientos legales abre la puerta a interpretaciones negativas por parte de la ciudadanía y debilita la credibilidad institucional. “Es una herramienta muy poderosa y se presta a cuestionamientos si no se respeta la ley”, advirtió.

El diputado también alertó sobre los riesgos de la concentración de poder político, asegurando que “aunque un partido acumule todo el poder, ese mismo poder puede volverse en su contra si se cometen abusos”, haciendo referencia a los resultados electorales del 30 de noviembre de 2025, que según sus palabras le pasó factura al Partido Libre en las urnas.

Finalmente, Lara hizo un llamado tanto a su bancada como a diputados de otras fuerzas políticas a garantizar procesos transparentes y apegados a la normativa vigente. “El juicio político tiene varias etapas: denuncias, moción, defensa del funcionario, discusión en el pleno, dictamen y valoración final. Todo debe cumplirse como lo dicta la ley”, concluyó. LB