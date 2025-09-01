El Manchester United cede a Hojlund al Nápoles

Londres – El Manchester United anunció que ha cedido al delantero Rasmus Hojlund al Nápoles hasta final de temporada en una operación que incluye una cláusula de compra obligatoria por 44 millones de euros.

Hojlund, tras dos temporadas con los ‘Red Devils’, no ha cumplido las expectativas depositadas en él y en 95 partidos solo ha marcado 26 goles.

A sus 22 años, el internacional danés trata de relanzar su carrera en la Serie A, donde mejor lo hizo con el Atalanta, hasta que el United lo fichó por 75 millones de euros en 2023.

Las incorporaciones de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko este verano, con un coste superior a los 240 millones, resaltaron que Rúben Amorim no contaba con Hojlund, por mucho que este, que tiene contrato hasta 2030, asegurara que su deseo era quedarse y luchar por un puesto.

El Nápoles, que ha confirmado la cesión, abonará una pequeña cantidad por el préstamo del futbolista y tendrá que pagar la cláusula de 44 millones si se clasifica el año que viene para la Liga de Campeones. EFE