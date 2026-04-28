El Manchester City jugará cinco partidos en quince días en el final de liga

Londres- El Manchester City de Pep Guardiola jugará cinco partidos, cuatro de Premier League y la final de la FA Cup, en apenas quince días, entre el 4 y el 19 de mayo, con el aliciente de estar jugándose el título doméstico con el Arsenal de Mikel Arteta.

Tras la reorganización del calendario por la clasificación a la final de la FA Cup por parte de los ‘Citizens’, los de Pep Guardiola, a tres puntos de los ‘Gunners’, pero con un partido menos, jugarán a domicilio frente al Everton el 4 de mayo y posteriormente recibirán en casa al Brentford el 9 de mayo.

Cuatro días después, volverán a jugar en casa, esta vez contra el Crystal Palace, correspondiente a la jornada 31 de Premier League, antes de viajar a Londres donde disputarán en Wembley la final contra el Chelsea el 16 de mayo.

Tres días después, el 19, los ‘Sky Blues, se verán las caras contra el Bournemouth para completar la serie de cinco partidos en quince días y tener un descanso de cinco días antes de enfrentarse en al Aston Villa en la última jornada unificada del 24 de mayo.

A menos de un mes para el final de la temporada y con la Copa de la Liga ya en sus vitrinas, los de Pep Guardiola podrían completar el triplete con al Premier League y la FA Cup que harían olvidar la eliminación en octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. EFE