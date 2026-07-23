El Manchester City hace oficial el fichaje de Elliot Anderson

Redacción deportes – El Manchester City hizo oficial este jueves la contratación del centrocampista Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, para las cinco próximas temporadas.

El refuerzo ha supuesto un desembolso de 135 millones de euros, según publicó la prensa inglesa, el segundo más caro de todos los tiempos después del de Morgan Rogers por el Chelsea.

«El Manchester City se complace en confirmar el fichaje de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest. El internacional inglés ha acordado un contrato por cinco años en el Manchester City», indicá la entidad en su página web.

«El futbolista de 23 años comenzó su carrera en el Newcastle United antes de fichar por el Forest en 2024 y convertirse rápidamente en una pieza clave en el City Ground. Un centrocampista box-to-box lleno de energía, cuya contundencia al corte y visión en el pase creativo lo han consolidado como uno de los jóvenes talentos más destacados de la Premier League», añade el Manchester City.

Elliot llega al City tras perderse sólo un partido de la Premier League en las últimas dos campañas y tras afianzarse en los planes de Thomas Tuchel con la selección de Inglaterra.

«Con 174 partidos en el fútbol profesional de clubes y siete partidos internacionales, Anderson acumula además una experiencia impropia de su edad», destaca el club de Mánchester.

“El City es uno de los clubes más grandes del mundo y la plantilla que tiene es increíble. Es superfuerte en cada posición. En cuanto supe que estaban interesados en mí, lo puse todo de mi parte para hacer realidad este traspaso”, apunta el jugador.

“Como futbolista, quieres ponerte a prueba al máximo nivel. Estar en el City me brinda esa oportunidad. Visto desde fuera, el City es un club que trata fantásticamente a sus jugadores y ofrece el entorno perfecto para destacar”, añade Elliot Anderson.

“En cuanto llegue a Mánchester tras el descanso, haré todo lo posible para hacerme un hueco en el equipo.“Es un club diseñado para ganar títulos y competir en lo más alto del fútbol. Eso resulta ilusionante para cualquier futbolista. Estoy feliz de que me hayan dado esta oportunidad y decidido a devolver la confianza que el City ha depositado en mí”, indica el futbolista. EFE