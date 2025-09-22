El Manchester City cuestiona los horarios de la Premier League tras el empate ante Arsenal

Londres – El Manchester City cuestionó la programación de la Premier League tras empatar 1-1 en el Emirates Stadium frente al Arsenal y señaló que el equipo que dirige Pep Guardiola dispuso de 48 horas menos de descanso que su rival.

Los ‘citizens’ tuvieron apenas 66 horas para preparar el encuentro tras vencer por 2-0 al Nápoles en la Liga de Campeones el jueves, mientras que el Arsenal dispuso de más de 48 horas adicionales de descanso al haber jugado su partido el martes contra el Athletic Club en Bilbao.

«No es justo jugar uno de estos partidos así. No es correcto», declaró el futbolista portugués del City Bernardo Silva, y añadió que en ese partido no podía rendir en condiciones óptimas.

El portugués dijo que no cree que la liga intente perjudicar al City, pero subrayó que en encuentros de alta importancia como el Arsenal-City o el City-Liverpool se debería mostrar «un poco de sentido común y comprensión de estas situaciones».

Guardiola coincidió con Silva y aseguró que su equipo estaba «increíblemente cansado» y que fue «duro».

«Ellos fueron mejores y nosotros estábamos cansados. Jugamos un partido intenso contra el Napoli el jueves Fue muy duro, pero estuvimos luchando», afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior.

En enero, Guardiola ya advirtió de que los equipos ingleses tienen desventaja en las competiciones europeas debido a la exigencia del calendario de la Premier League. EFE