El Madrid ultima su debut con 4 bajas; Valverde, recuperado, y Mastantuono sin confirmar

Madrid – El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, bajó el ritmo de los entrenamientos a dos días del debut en LaLiga EA Sports (Primera División española), con una sesión este domingo en la que preparó aspectos del duelo ante Osasuna con las ausencias de los lesionados Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick.

Son las cuatro bajas, todas ellas confirmadas, con las que el Real Madrid disputará su primer partido oficial de la temporada 2025-2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, de la capital española. La buena noticia para el técnico es la recuperación total del centrocampista uruguayo Fede Valverde, que supera una sobrecarga muscular que le impidió jugar el único amistoso con público el pasado martes.

Valverde fue uno más en el grupo que inició el entrenamiento en el gimnasio antes de efectuar en el campo trabajo con balón y el ensayo de acciones ofensivas con finalización. Xabi Alonso busca mejorar las conexiones de ataque y que se fructifique en goles en su puesta de largo ante la afición merengue.

La mañana la cerraron los jugadores del Real Madrid con trabajo defensivo, según informa la web del club, en acciones de equipo e individuales entre jugadores.

La recuperación de Valverde solventa la única duda que podía tener Alonso en el equipo titular, con la entrada del uruguayo en lugar de Dani Ceballos. Se espera que el resto de titulares sean los mismos que iniciaron el amistoso en Innsbruck (Austria), con el debut en el Bernabéu del inglés Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras de inicio.

Las dudas con el argentino Franco Mastantuono, que completó su tercer día de entrenamientos con su nuevo equipo, se resolverán el lunes, tras una última mañana de trabajo desde las 10.30 horas, con la comparecencia en rueda de prensa de Xabi Alonso y la primera lista de convocados para un partido de liga, después del amistoso contra el Tirol y el disputado a puertas cerradas frente al Leganés. EFE

(vc)