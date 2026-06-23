El Lyon pasará a manos de estadounidense Michele Kang, que inyectará 75 millones de euros

París – El Olympique de Lyon (OL), uno de los grandes clubes de Francia, pasará manos de la empresaria estadounidense de origen surcoreano Michele Kang, la presidenta de la entidad desde hace un año, pero que ahora controlará su capital al comprar la deuda de los anteriores dueños al tiempo que se comprometió a inyectar 75 millones de euros.

«Michele Kang se ha comprometido personalmente a recomprar la deuda de los principales prestamistas de Eagle Bidco (del grupo del anterior dueño John Textor) y se convertiría, en solitario, en la accionista de control del OL», indicó el OL, en el comunicado de anuncio del acuerdo.

Kang «se ha comprometido a inyectar hasta 71 millones de euros (75 millones de euros teniendo en cuenta los costes de transacción) en el grupo», agregó el club del Ródano.

En todo caso, esta operación dependerá de la decisión de la Dirección Nacional de Control y de Gestión (DNCG), que examina si el Lyon es viable para mantenerse en la Primera División francesa.

«Si la operación se materializa, el Olympique Lyonnais abandonará el grupo ‘Eagle Football’ (de Textor) para volver a ser OL Groupe, como anteriormente. La sociedad seguirá cotizando en bolsa», añadió la nota.

El OL agradeció «a Ares (fondo de inversión que respaldó a Textor) su apoyo, así como a todos sus principales prestamistas, en especial a Goldman Sachs, MUFG y MetLife, por haberle brindado una segunda oportunidad».

El Lyon llegó a ser descendido a la segunda división el en junio de 2025 por una deuda que ascendía a 175 millones de euros. El club finalmente no bajó después de que la DNCG apreciase positivamente el relevo de Textor por Kang.

La administración de Textor había sido objeto de advertencias por parte de la DNCG desde finales de 2024 por el descontrol de sus cuentas.

Tampoco había ayudado al inversor estadounidense su estrategia de multipropiedad. Además de haber comprado en 2022 el Lyon, es dueño del Botafogo brasileño y del RWD Molenbeek belga.

El Lyon es uno de los clubes franceses con más solera y cuenta en su palmarés con siete Ligas (todas ellas logradas entre 1998 y 2011), cinco Copas, ocho Supercopas y una Copa de la Liga, así como una Copa Intertoto europea.

Por las filas del Lyon han pasado figuras como los franceses Karim Benzema, Hugo Lloris, Éric Abidal, Bernard Lacombe, Alexandre Lacazette o Jean Tigana, los brasileños Sonny Anderson, Juninho Pernambucano y Endrick, o el argentino Lisandro López. EFE