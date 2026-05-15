El lunes se aprueban reformas penales relacionadas a la extorsión, anuncia Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que para el lunes de la próxima semana ese poder del Estado aprobará las reformas al Código Penal, especialmente en el tema del combate a la extorsión.

“El lunes van las reformas al Código Penal en forma de extorsión, estos grupos criminales van a ser declarados como grupos terroristas”, adelantó a periodistas en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Zambrano estuvo este viernes realizando una donación de 200 mil lempiras a un centro educativo en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

Posteriormente, Zambrano se trasladó a la ciudad de San Pedro Sula para visitar la feria de empleo que realiza la Cámara de Cortés e Industria de Cortés (CCIC).

El presidente del Congreso Nacional indicó que el departamento de Cortés ha sufrido fuertes golpes producto de la extorsión en la que empresas y negocios tienen que pagar a cinco estructuras criminales.

Cargos electorales

Asimismo, se refirió a la designación de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, como embajadora de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Recordó que la consejera tiene la facultad de pedir un permiso para ejercer otra labor institucional o de gobierno tras una reforma aprobada en el Congreso Nacional.

Aunque mencionó que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall quieren hacer un cierre administrativo del proceso electoral 2025.

En ese orden, adelantó que quiere aprobar una nueva reforma en el CNE para que dos consejeros propietarios y la presencia de un suplente puedan cerrar administrativamente el proceso electoral de 2025.

Recordó que hasta el 25 de mayo es el plazo de la comisión especial legislativa para presentar la lista final de postulantes para los cargos vacantes en el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Sobre las exigencias del Partido Libertad y Refundación de que uno de sus miembros ocupe el plazo vacante dejado por Marlon Ochoa, contesto que la ley no establece que el sustituto tiene que ser alguien de Libre.

Sostuvo que no se puede elegir a las nuevas autoridades del CNE si no se aprueba nuevas reformas. “No solo es de elegir sustitutos, no vamos a elegir mientras no haya reformas de blindaje y de atribuciones del Consejo Nacional Electoral», declaró.

Indicó que el diálogo es el que va a determinar cómo se va a llevar a cabo la elección. AG