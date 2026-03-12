El diésel podría aumentar hasta L.12 lempiras el galón el lunes, anuncia ministro de Energía

Tegucigalpa – El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, advirtió que en las próximas semanas habrá fuertes incrementos en el precio de los combustibles debido al conflicto en el Medio Oriente y el cierre en el Estrecho de Ormuz.

– El gobierno asumirá la mitad del incremento anunciado para la próxima semana.

Comentó que no se sabe la finalización del conflicto y provocará escalada de precios en el rubro del petróleo.

“El impacto en el precio de los combustibles se va ir incrementando semanalmente, para este próximo lunes se espera un impacto en la estructura de precios del combustible”, dijo en comparecencia de prensa.

Oviedo manifestó que busca proteger al consumidor mediante trabajos con el Congreso Nacional y demás sectores para buscar soluciones a corto plazo.

El funcionario no descartó que para este lunes 16 de marzo podría registrarse un aumento de 12 lempiras en el diésel, pero que el gobierno puede subsidiar la mitad del incremento.

Esclareció que el cierre del Estrecho de Ormuz, donde pasa el 20 % de la producción mundial del petróleo provoca una reducción de la oferta.

Aconsejó a la población hondureña que implemente medidas de ahorro y tener conciencia que entre más consumo hay, crece la factura eléctrica y petrolera.

Oviedo indicó que el gobierno no siempre puede estar otorgando subsidios. AG