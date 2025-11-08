El Louvre refuerza su seguridad con un coordinador y acelera la videovigilancia del museo

París – El consejo de administración del Louvre adoptó este viernes una batería de medidas urgentes que incluyen la creación «inmediata» de un coordinador y un comité directivo de seguridad, así como acelerar la instalación de videovigilancia en las inmediaciones y en el perímetro del museo.

La medidas adoptadas en una reunión extraordinaria incluyen también acelerar la instalación de dispositivos anticolisión en los accesos al Louvre y del jardín de las Tullerías, o aumentar los patrullajes policiales alrededor del museo más visitado del mundo.

Estas decisiones llegan tras un informe demoledor publicado la víspera por el Tribunal de Cuentas en el que le reprocha al Louvre haber descuidado la seguridad y preferido invertir en comprar obras de arte con sus importantes recursos.

Mientras continúa la investigación para recuperar las joyas de la corona de Francia robadas el 19 de octubre pasado, valoradas en 88 millones de euros. Cuatro sospechosos han sido inculpados y encarcelados.

El robo se llevó a cabo a plena luz del día. Dos ladrones escalaron a un balcón de la Galería de Apolo del museo gracias a una grúa, penetraron en el interior rompiendo una ventana con sierras radiales, con las que también abrieron las vitrinas que guardaban las joyas y se dieron a la fuga en motos en las que les esperaban los otros dos ladrones.

Con el fin de que no se repita y con la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, a la cabeza, el consejo de administración del museo dio luz verde hoy a una decena de medidas de carácter urgente para reforzar la gobernanza de la seguridad, proteger el recinto (que mide aproximadamente 210.000 metros cuadrados) y mejorar los recursos técnicos y la formación del personal.

Gobernanza de la seguridad

Para mejorar la coordinación, según informó el Louvre en un comunicado, se creará de forma inmediata el puesto de «coordinador de seguridad», que reportará directamente la presidente del museo y coordinará las acciones y medidas de todos los departamentos pertinentes en esta materia, ya sea en las instalaciones, en las áreas de equipamiento técnico o de tecnología de la información.

El otro eje en la gobernanza lo constituye la creación también inmediata de un comité directivo de seguridad presidido por Des Cars, que supervisará la implementación del Plan Maestro de Equipamiento de Seguridad (PMES) para el Louvre, garantizando el cumplimiento de su cronograma, objetivos y financiación.

Ese plan, dotado con un presupuesto de 80 millones de euros, pretende reforzar la arquitectura de seguridad del Louvre la extensión de la videovigilancia a todo el perímetro del museo, la modernización de las cinco salas de control, la reubicación de la sala de control central y la integración de la ciberseguridad.

La primera fase del plan maestro de seguridad se adjudicará en diciembre de 2025.

Protección del recinto del Louvre

En colaboración con la Prefectura de Policía de París y el Ayuntamiento de París, se desplegará equipo de televigilancia en las próximas semanas en espacios públicos sensibles en las inmediaciones del Louvre y se acelerará la implementación de la vigilancia perimetral mediante la instalación de cámaras adicionales dentro del recinto en los próximos meses.

Otro aspecto destacado es la aceleración de la instalación de dispositivos anticolisión en los accesos al Louvre y al aledaño jardín de las Tullerías.

Al mismo tiempo, se iniciarán de inmediato diversas auditorías de seguridad, con la implementación de medidas correctivas, en particular para actualizar el mapa de evaluación de riesgos lo antes posible.

En coordinación con la policía, se incrementarán los patrullajes alrededor del Louvre y se evaluará el posible refuerzo de la presencia policial en el recinto, además el museo incrementará la colaboración humana y tecnológica con la Prefectura de Policía de París.

Formación y recursos técnicos

Se incrementará en un 20 % el presupuesto de formación para el personal del museo y se mejorarán los equipos de comunicación para uso diario, con actualización constante de procedimientos y protocolos.

Por último, el consejo de administración del museo dio su visto bueno a la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad. EFE