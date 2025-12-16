El llamado es a la paz y generar certidumbre, Honduras necesita inversión: Karim Qubain

San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain hizo un llamado a la clase política a generar certidumbre, ya que el pueblo hondureño merece paz, y Honduras necesita inversión y desarrollo.

Recordó que el pueblo hondureño expresó su voluntad masivamente el 30 de noviembre para que tengamos un nuevo administrador del país.

Asimismo, hizo un llamado a respetar la voz oficial que es el Consejo Nacional Electoral (CNE), que hacen su trabajo de forma transparente y responsable.

En ese sentido, dijo que el pueblo hondureño debe de tener la tranquilidad, certidumbre y paz especialmente en este mes de celebración, este mes que es para pasarla en familia.

El llamado es al sector político que transmita certidumbre al país, que transmitan paz al pueblo hondureño, lo que queremos es desarrollo, inversión, fuentes de empleo, apuntó. IR