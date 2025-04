El llamado es a los garantes de elecciones generales porque nadie alertó de problemas el 9M, dice Azcona Bocock

Tegucigalpa – El empresario en desarrollo inmobiliario, José Azcona Bocock hizo un llamado a los actores electorales para que garanticen las elecciones generales de noviembre porque en los comicios primarios del 9 de marzo nadie alertó que había problemas sino hasta el mero día.

– Los problemas del 9M “en orígenes fue fortuito, pero sí era de alguna manera previsible que iba a haber un problema, sin embargo nadie alertó hasta el día de las elecciones”.

– Para el PL será fundamental captar la simpatías del 25 % del electorado que no llegó a las urnas el pasado 9 de marzo, dijo.

– La figura de Salvador Nasralla es de mucho prestigio, de mucho respeto en el país, con un liderazgo personal incontestable, pero va a tener que articular propuestas, estimó Azcona.

Aplaudió la voluntad democrática y disciplina del pueblo hondureño de participar en procesos electorales, independientemente de su filiación política.

“Creo que lo ocurrido en las internas se debe celebrar porque concurrió a las urnas más del 40 % del padrón electoral, que es relativamente bueno para un proceso primario. Esperaríamos que vote otro 25 % en la elección general de noviembre”, destacó.

Sobre los atrasos del material electoral el pasado 9M, aseveró que mucha gente se quedó sin ejercer su derecho ciudadano.

José Azcona.

Diferenció que en elecciones pasadas se han presentado problemas de atraso de las maletas electorales, pero como ocurrió en zonas rurales no fue tanto el impacto por la carga de votantes.

Pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publiquen su cronograma de actividades e ir identificando se van teniendo desafíos en el camino para que sean resueltos ante de llegado el día de la elección.

“Igualmente, sabemos que las Fuerzas Armadas pasa íntegramente al Consejo Electoral para la elección general, no es un control solamente operativo, es algo mandado por la Constitución, para que trabajen y los acompañen, recordemos que los funcionarios electorales son transitorios, entonces las Fuerzas Armadas tienen un deber apoyar vigorosamente en asesorar para que el proceso sea un éxito”, señaló el también exmiembro de las FFAA.

Azcona Bocock apuntó que “es inaceptable” lo ocurrido en las pasadas elecciones primarias con el retraso y paseo de las maletas electorales. “Aquí se unieron varios factores: el material electoral con los calendarios y el problema de coordinación. Sería difícil señalar culpables, hay que enfocarnos en que el proceso sea un éxito, serán las autoridades y entes políticos que ayuden a dilucidar exactamente en qué condiciones pasó”, adicionó el ingeniero civil.

El exdiputado y exregidor capitalino, propuso un trabajo cercano entre el CNE y las FFAA para asegurar el éxito que ocurrió en 16 departamentos de Honduras con la llegada a tiempo de las maletas electorales.

El hijo del expresidente José Simón Azcona del Hoyo.

Clamó para que no se sigan haciendo las cosas estilo Honduras de estar aprobando presupuestos, haciendo contrataciones y licitaciones en el último momento.

Sobre los resultados de las primarias, reflexionó que el mejor panorama lo tiene el Partido Liberal, en vista que el gobernante Libre tiene el peso del actual gobierno que ha hecho y el Partido Nacional lo que ocurrió en el país en las últimas administraciones.

“Necesitamos que don Salvador Nasralla, que es un hombre de mucha capacidad y conocimiento, y que creemos tiene una idea bastante interesante de cómo gobernar el país, logre convencer a la mayor proporción de ese 25 % del padrón electoral que llegará a votar en las generales y que no lo hizo en las internas”, expuso.

Azcona Bocock valoró la disposición democrática del pueblo hondureño. “Creo que aquí no es territorio fértil para ningún tipo de autoritarismos, pongámosle el sombrero que queramos porque autoritarismo los hay en todas las diferentes corrientes y enarbolan todo tipo de banderas, pero lo importante de los autoritarios no son las banderas que enarbolan, es que a la larga se trata de liderazgos personales, yo que he sido un gran estudioso de la historia puedo decir que uno de los principales enemigos de nuestros países ha sido el personalismo o el caudillismo”, desglosó.

El hijo del expresidente hondureño José Simón Azcona del Hoyo (1986-1990), puntualizó que los candidatos presidenciales no deben de ver como enemigos a sus opositores políticos, “lo que deben ver como los verdaderos enemigos son los problemas que aquejan a la nación y a sus pobladores”. JS