El Liverpool hace oficial el fichaje de Víctor Muñoz

Londres – El Liverpool ha hecho oficial el fichaje del internacional español Víctor Muñoz, procedente de Osasuna, sobre quien el Real Madrid se había reservado el 50% de los derechos y una cláusula de recompra.

El extremo, que actualmente se encuentra disputando el Mundial con la selección española y que pasó un examen médico en Estados Unidos, se convierte así en el primer fichaje de la era del entrenador español Andoni Iraola al frente del conjunto de Anfield.

Los ‘reds’ han abonado los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión del contrato del jugador, como confirmó el club español, adelantándose al Newcastle United, que durante semanas fue el principal favorito para hacerse con sus servicios, y firma con el Liverpool para las próximas seis temporadas, hasta 2032.

La operación reportará 20 millones de euros a Osasuna y otros 20 millones al Real Madrid, que se había reservado el 50 % de los derechos del futbolista cuando permitió su salida rumbo al club navarro.

El traspaso, además, se convierte en la venta más cara de la historia de Osasuna.

Muñoz, de 22 años, se encuentra concentrado con España en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, aunque no pudo participar en el debut del equipo de Luis de la Fuente ante Cabo Verde por problemas físicos que lleva arrastrando desde final de temporada.

El atacante debutó con la selección absoluta el pasado mes de marzo frente a Serbia, en un encuentro en el que además logró marcar su primer gol como internacional.

Formado en la cantera del Barcelona, recaló posteriormente en el Juvenil A del Real Madrid y fue progresando hasta llegar al Castilla, hasta que el verano pasado dio el salto definitivo a Primera División al fichar por Osasuna por cinco millones de euros.

Esta temporada en Pamplona disputó 36 encuentros entre todas las competiciones, en los que anotó siete goles y repartió cinco asistencias. EFE (AD)