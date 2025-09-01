El Liverpool ficha a Isak por 150 millones de euros

Londres – El Liverpool anunció este lunes el fichaje de Alexander Isak, por 125 millones de libras, más 5 en variables, que puede disparar el coste total hasta los 150 millones de euros.

El delantero sueco se convierte de esta forma en el traspaso más caro de la historia del fútbol inglés, superando los 125 millones que pagó el propio Liverpool por Florian Wirtz este verano, aunque aún queda lejos de los 200 millones de euros que el Paris Saint-Germain pagó por Neymar Júnior en 2017.

El traspaso de Isak se desatascó este domingo, después de varias semanas de incertidumbre. El Liverpool ofreció en principio 110 millones de libras por él, aclarando que sería su única oferta, pero el Newcastle United la rechazó, valorando al jugador en, como mínimo, 150 millones de libras.

Isak, para forzar su marcha, no participó en la pretemporada del equipo, fue excluido de varias actividades con sus compañeros, se ha entrenado al margen desde hace semanas y no ha entrado en las convocatorias de los tres partidos de Premier League.

En sus redes sociales llegó a asegurar que se habían «incumplido promesas» y que lo mejor para todos «era un cambio», a lo que el Newcastle respondió que no había llegado ninguna oferta que satisficiera sus pretensiones.

Sin embargo, el fichaje de Nick Woltemade por 80 millones de euros -el más caro en la historia del Newcastle- ha ayudado a desbloquear la situación e Isak será jugador del Liverpool esta temporada.

El sueco completa un mercado de pases en el que los ‘Reds’ se han gastado cerca de 500 millones de euros en las incorporaciones de Florian Wirtz (125), Hugo Ekitike (95), Milos Kerkez (47), Jeremie Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31).

Después de gastarse apenas 17 millones el verano pasado en Federico Chiesa, el Liverpool tenía dinero en caja para gastar, además de que se ha embolsado 220 millones en ventas como las de Luis Díaz (70), Darwin Núñez (53) y Jarrell Quansah (35).

Isak, que llegó a la Premier League en 2023 procedente de la Real Sociedad, ha disputado 109 partidos con el Newcastle, anotando 62 goles y repartiendo once asistencias. Con los ‘Magpies’ ha ganado una Copa de la Liga, además de disputar la Liga de Campeones.

A sus 25 años, da el paso a un grande que deseaba este verano y obligará a Arne Slot a replantearse su once, después de que Ekitike, jugando en la posición del ‘nueve’ haya marcado tres goles en sus primeros cuatro partidos. EFE