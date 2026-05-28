El límite del Estado frente a la corrupción de los operadores de justicia

Tegucigalpa – El involucramiento constante de los operadores de justicia en la comisión de diversos delitos plantea la urgente necesidad de depurar jueces, fiscales, policías y militares en Honduras. En las últimas horas, la justicia declaró culpable a la exfiscal Francia Sofía Medina, señalada de sustraer casi 90 millones de lempiras –que formaban parte de diligencias investigativas– de las bóvedas del Banco Central.

– Cuatro casos recientes que demuestran la urgencia de depuración en el sistema de justicia: agentes de Dipampco asesinados en operación irregular, la condena de exfiscal Francia Medina, el robo de L.9 millones por parte de policías militares y el proceso penal al juez Marco Vallecillo por extorsión.

La realidad de Honduras demanda una intervención quirúrgica inmediata en sus estructuras de poder, donde la impunidad ha dejado de ser una falla del sistema para convertirse en su norma operativa.

El límite del Estado se encuentra hoy bajo máxima presión debido a la evidente infiltración de las redes delictivas en los cuerpos encargados de combatirlas.

Recientes crisis y masacres han forzado la intervención de dependencias claves como la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), dejando al descubierto una operación irregular que dejó el saldo de cinco agentes asesinados con saña. Pero la evolución del crimen organizado en el territorio nacional sólo es posible gracias a la complicidad de operadores de seguridad y justicia corruptos.

Las historias recientes retratan una profunda corrupción en cuerpos élites policiales y militares, así como miembros de la carrera judicial, fiscales y detectives del Ministerio Público.

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Culpable exfiscal por sustracción de película

Luego de un juicio mediático que concluyó a finales de 2025, pero que estaba estancada la siguiente etapa del proceso por lentitud de Sala de lo Constitucional de la CSJ para resolver amparos en el caso que involucró a la exfiscal del MP, Francia Medina, finalmente este miércoles hubo un fallo: culpable por lavado de activos; sustracción, destrucción, ocultamiento e inutilización de documentos en custodia; uso de información privilegiada; y delitos de falsificación de documentos públicos, todos en forma continuada y concurso real.

En el debate de juicio oral se demostró que la exfiscal Medina tuvo ingresos de 2.3 millones de lempiras, sin embargo en egresos –compra de casas, vehículos de lujos, joyas– gastó 91.2 millones que eran parte de las evidencias depositadas en las bóvedas del Banco Central de Honduras, en uno de los casos que conocía.

Medina tuvo acceso a información privilegiada por su posición en el Ministerio Público, lo que le valió defraudar documentación a nombre de sus superiores y evadir los controles judiciales.

El expediente judicial detalla 39 retiros de dinero de las bóvedas del BCH y documentos internos de la exfiscal que demostraron la sustracción de 88 millones 843 mil 43 lempiras con 64 centavos. La encausada también intentó en tres ocasiones más retirar más dinero, pero le fueron denegados.

Asimismo, por este mismo caso se mantiene pendiente la ejecución de una orden de captura contra el también exfiscal Germán René Silva Lemus, expareja sentimental de Francia Medina.

Policías militares acusados de un robo millonario en un falso allanamiento.

Policías militares robaron L.9 millones

Recién el pasado 13 de mayo, un juez de letras dictó en audiencia inicial la medida de prisión preventiva a tres policías militares implicados en el robo de nueve millones de lempiras.

Los imputados responden a los nombres de Josué Alexis Palencia Sanchez, Roxne Alexandro Hernández Rodríguez y Oscar David Maldonado Castillo, acusados de los delitos de robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y asociación para delinquir.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 12 de agosto del 2025, los imputados se presentaron ante el testigo protegido “Smith” utilizando indumentaria de tipo militar.

Bajo el pretexto de realizar un registro personal, los imputados trasladaron a la víctima hasta el segundo piso de su vivienda, donde le exigieron la apertura de una caja fuerte.

El testigo protegido fue puesto boca abajo cuando abrió la caja fuerte y los uniformados procedieron a sustraer aproximadamente nueve millones de lempiras, diversas joyas y un arma de fuego marca Glock, serie AGPP24, cargaron los valores en varias mochilas y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

[LEER] Dipampco, la punta del iceberg para depurar operadores de justicia

Operativo irregular acabó con la vida de agentes de Dipampco

La matanza de cinco agentes policiales en “una operación irregular” en Corinto, Cortés, norte de Honduras, la semana anterior todavía deja muchos cabos sueltos en torno a la integridad de los operadores de justicia.

Conocedores del tema de seguridad apuntan en una depuración en el cuerpo de seguridad pública, pero así también en otras instituciones como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia.

El asesinato con saña de cinco agentes de la Dipampco la semana pasada disparó los alarmas por tratarse de una operación que no contó los principios de legalidad y la inobservancia de requisitos mínimos establecidos para llevar a cabo diligencias de esta índole.

El quite de droga es la principal hipótesis de las propias autoridades policiales de investigación en torno a la matanza que cobró la vida de los cinco agentes de Dipampco, en Corinto, Omoa, departamento de Cortés.

La Dipampco es la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado de Honduras. Se trata de una unidad especializada de la Policía Nacional cuya función principal es el combate de delitos cometidos por estructuras criminales de alto impacto, enfocándose en la extorsión, el narcotráfico, el lavado de activos y los homicidios.

Tras el suceso, los altos cargos de Dipampco fueron suspendidos y se ordenó la intervención de este cuerpo policial para realizar una exhaustiva investigación de los acontecimientos trágicos en Corinto. Al tenor de esta matanza el Congreso aprobó esta semana ascensos en el cuerpo policial.

[LEER] Escándalo de juez Vallecillo estremece el Poder Judicial y salpica a sus más altas esferas

El exjuez Marco Antonio Vallecillo.

El exjuez Vallecillo señalado de extorsión

El caso del exjuez Marco Antonio Vallecillo se mantiene bajo prisión preventiva en espera de un fallo definitivo, el cual está suspendido debido a la resolución pendiente de recursos constitucionales.

Vallecillo, quien fungía como coordinador del Circuito Judicial con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, fue detenido el 17 de agosto de 2024 en Tegucigalpa.

El Ministerio Público acusó a Vallecillo, junto a Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva de formar una estructura para extorsionar a un testigo protegido para que no se le presentara requerimiento fiscal en su contra.

A pesar de que las conclusiones del juicio finalizaron en septiembre de 2025, la sentencia definitiva no ha sido dictada. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mantiene en suspenso el veredicto definitivo hasta resolver dos recursos de amparo presentados por los abogados de la defensa. Debido a este estancamiento, el procesado permanece recluido bajo la medida de prisión preventiva.

El escándalo tras la captura de Vallecillo, obligó a la entonces presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, a comparecer en una conferencia de prensa en la que dijo que el Poder Judicial estaba golpeado y negó que su esposo estuviera involucrado en el caso del juez.

Los cuatro casos anteriores son apenas algunos que retratan la urgencia de certificar a los operadores de justicia en Honduras.

Limpiar la casa ya no es una consigna discursiva o una promesa momentánea, representa la última frontera legal para evitar que el hampa termine de capturar por completo la institucionalidad democrática hondureña. JS