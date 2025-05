El legislador demócrata que busca destituir a Trump: «Fallar no es opción. Es un dictador»

Washington.- El legislador demócrata estadounidense Shri Thanedar ha sido el primero en buscar la destitución de Donald Trump en este segundo mandato. El proceso que ha iniciado para cesarle no puede verse abocado al fracaso porque su comportamiento, según afirma, es inconstitucional: «Está siendo un dictador».

Los siete cargos que presentó a finales de abril, que se conocen como artículos de ‘impeachment’ (juicio político), reprochan al mandatario obstrucción a la justicia, abuso de poder en materia comercial o, entre otros, violar los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución, la que protege la libertad de expresión.

«Dijo en su campaña que sería dictador por un día. Ya lleva 100 siéndolo. Todos los días comete actos que son inconstitucionales, ilegales. Se está beneficiando personalmente», cuenta el congresista en una entrevista con EFE desde su oficina en el Congreso.

Thanedar, nacido en la India hace 70 años, es el único de la bancada demócrata que ha decidido dar un paso frente al líder republicano.

Sus colegas no le secundaron: «Han dicho que no es el momento adecuado, pero no es prematuro decir que Trump está pisoteando nuestra democracia, que está privando a nuestros ciudadanos del debido proceso», dice.

El desencadenante que le hizo tomar la decisión fue la deportación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador a pesar de carecer de antecedentes y de contar con un estatus legal en EE.UU.

Trump, según Thanedar, «ha demostrado un total desprecio por la Constitución en cuestión de cómo ha tratado a los inmigrantes. (…) Esta es una Administración muy antimigrante, pero la grandeza de nuestro país reside en nuestra diversidad. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza, no nuestra debilidad».

Él mismo es un inmigrante. Recuerda que creció «en la pobreza», que llegó a Estados Unidos a los 24 años «con solo 20 dólares en el bolsillo» y que ni entonces ni ahora se ha visto frenado por la posibilidad de que algo no sea posible: «No tomo un no por respuesta. Sigo adelante porque creo que algo es lo correcto y que eventualmente saldrá bien».

Trump fue sometido en dos ocasiones a un proceso de ‘impeachment’ durante su primer mandato (2017-2021) y en ambos casos quedó absuelto por el Senado.

El paso previsto por Thanedar tiene limitadas posibilidades de éxito. Sus acusaciones deben ser sometidas a voto en la Cámara Baja, donde los republicanos tienen el control, y en caso de que ese hemiciclo aprobara esos artículos la celebración del juicio político para analizar la destitución recaería en el Senado, que también está en manos de los conservadores.

Pero según el demócrata, que fue empresario antes que legislador, «el fracaso no es una opción, así que hay que seguir luchando».

«Es solo cuestión de tiempo que los congresistas vean lo que sus constituyentes dicen y que hagan lo correcto y me apoyen. La gente es lista y ve que este presidente está destruyendo la economía», sostiene.

Thanedar, representante del estado de Míchigan, admite que aunque las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026 son «una gran oportunidad» para que la población exprese «su frustración» con la Administración de Trump, él no quiere esperar a esa fecha en la que se renovará toda la Cámara Baja y un tercio de la Alta.

«Quería actuar ahora porque ha roto la ley, ha desobedecido al Tribunal Supremo y ha llevado a cabo actos inconstitucionales. Ahora es el momento adecuado y estoy orgulloso», concluye el legislador, convencido de que alguien tenía que tomar la iniciativa y de que aunque es solo el inicio «eventualmente triunfará». EFE