El Lazio se refuerza con el hijo de Maldini

Roma – El Lazio reforzó este lunes su ataque con la llegada del italiano Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, míticos jugadores del Milan y de la selección italiana de fútbol.

«Daniel está aquí», informó el Lazio en sus redes sociales, junto a un foto del futbolista posando con la bandera del club en el aeropuerto de Fiumicino, el principal de la capital italiana.

El mediapunta, de 24 años, internacional con la absoluta de Italia, llega como cedido hasta final de temporada desde el Atalanta, donde militó la última temporada y media, aunque con opción de compra a final de campaña.

En la presente no ha gozado apenas de protagonismo, con solo 9 partidos de Serie A, 1 de Liga de Campeones y 1 de Copa Italia disputados, entre los que sumó una sola asistencia.

Nacido en Milán en 2001, creció en las categorías inferiores del combinado ‘rossonero’, equipo de su padre y abuelo, con el que debutó en la Serie A con 18 años.

En la siguiente temporada, la 2020-2021, formó parte de la primera plantilla milanista. Cerró la temporada 2021-22, que culminó con la conquista del ‘Scudetto’ del Milan, con 13 partidos en total, repartidos en 8 en la Serie A, 3 en la Liga de Campeones y 2 en la Copa Italia.

A esto le siguió una cesión al Spezia, donde, en la temporada 2022-23, marcó 3 goles, 2 de ellos en la Serie A (18 partidos) y 1 en la Copa Italia (2 partidos).

En la temporada 2023-24 disputó la primera parte de la temporada con el Empoli, antes de pasar en enero de 2024 al Monza, con el que disputó 18 partidos en la Serie A, adornados con 4 goles y 1 asistencia de gol.

También jugó para el Monza en la primera parte de la temporada 2024-25: 20 partidos, 3 goles y 1 asistencia de gol en la Serie A, más 1 partido en la Copa Italia, antes de fichar por el Atalanta, donde la temporada pasada marcó 3 goles.

El 14 de octubre de 2024 debutó con la selección absoluta italiana en la victoria (4-1) ante Israel en la Liga de Naciones, agigantando la leyenda de su apellido.

Antes pasó por las categorías inferiores de la ‘Azzurra’, convocado con la sub18, la sub19 y la sub20. EFE