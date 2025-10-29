“El Lawfare” un instrumento para fabricar expedientes y causas penales con sesgo ideológico, alerta rector de la UNAH

Tegucigalpa– El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, alertó que bajo el término de “El Lawfare” se están fabricando expedientes y causas penales con sesgo ideológico y en la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social.

A través de sus redes sociales, detalló que “El Lawfare” es la instrumentalización del Derecho y del sistema judicial como arma política de poder, utilizada para deslegitimar, neutralizar o eliminar adversarios bajo la apariencia de legalidad.

Agregó que en términos garantistas, constituye una distorsión profunda del estado de derecho: el proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de verdad y justicia, para convertirse en un escenario de manipulación estratégica, donde el Derecho se emplea como mecanismo de persecución, desgaste o exclusión.

“El lawfare se expresa en la judicialización de la política y la politización de la justicia, en la filtración mediática de expedientes, en la fabricación de causas penales con sesgo ideológico, y en la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social”, apuntó. IR