El Laboratorio de Gobernanza de la IA de la ONU evaluará los riesgos de esta tecnología

Quart de Poblet (Valencia).- El Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de las Naciones Unidas, puesto en marcha recientemente en la base logística de Quart de Poblet (Valencia), ayudará en el ámbito internacional a definir reglas y marcos regulatorios y evaluará los riesgos que plantean los sistemas de esta tecnología en seguridad, sesgo o derechos humanos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha intervenido este jueves en el acto de lanzamiento del Laboratorio, celebrado en el Centro de Conferencias de la Instalación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de las Naciones Unidas en Quart de Poblet, junto al subsecretario general y enviado especial de las Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales y Emergentes, Amandeep Gill.

Su objetivo es construir una comprensión compartida sobre cómo se gobierna la IA en distintos países, avanzar en la interoperabilidad entre marcos de gobernanza y apoyar su implementación en diferentes regiones y sectores. A través de informes y recomendaciones, apoyará a los paneles científicos internacionales y alimentará las decisiones de la Asamblea General de la ONU.

La ubicación de la sede del Laboratorio en Quart de Poblet, que dirige la española Ana García Robles, se debe, entre otros motivos, a que España ha liderado iniciativas recientes de gobernanza global de la IA en la ONU, como el reciente proceso de creación del Panel Científico o el Diálogo Global de la IA.

«La ciencia y la democracia deben unir fuerzas para transformar la IA en una tecnología virtuosa que ayude a disminuir la pobreza y la brecha industrial entre el norte y el sur», ha manifestado el ministro.Estamos aquí para enviar un mensaje contundente: la IA debe servir a la paz y debe servir a las personas”.

Una IA multilateral, ética y fiable

El Laboratorio es otro paso adelante en el compromiso de España de construir una IA multilateral, ética y fiable, ha afirmado el ministro, que ha recordado la facilitación, junto con Costa Rica, del proceso que generó tanto el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA como el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA.

López ha apuntado la visión humanista de las tecnología disruptivas al hablar de la Carta y el Observatorio de Derechos Digitales, por el que se celebró hace dos semanas el primer Congreso Internacional sobre Derechos Digitales.

Además, España ha sido el primer país europeo en crear la Agencia de Supervisión de la IA (AESIA), y el Reglamento Europeo de IA impulsado bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y recientemente el Gobierno ha aprobado la ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, que combina resultados innovadores como el AI Sandbox con salvaguardas para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al riesgo de los sistemas de IA.

Respecto al Laboratorio, ha afirmado que está diseñado para dar forma al impacto de la IA a través de varias líneas de trabajo: la gobernanza internacional fomentando el consenso y ayudando a definir estándares, reglas y marcos regulatorios, el apoyo al Panel de IA y al Diálogo Global a través de eventos como ‘Diálogos de Valencia’ -que se celebran este jueves y viernes con sesenta asistentes-, evaluación de riesgos y apoyo al Pacto Digital Global de la ONU.

La oficina también traducirá los principios del marco estratégico en políticas concretas y contribuirá a la agenda establecida por el Órgano Consultivo de Alto Nivel del Secretario General sobre IA, y servirá como punto de encuentro para gobiernos, empresas, la comunidad científica y la sociedad civil.

“En tiempos del Manifiesto de Palantir y del auge del tecnofascismo, el papa y la ciudadanía reclaman a las Naciones Unidas, a los gobiernos y a los expertos esperanza y soluciones”, ha dicho López, para añadir: “todos debemos actuar ahora si no queremos que la gobernanza de la IA se convierta en un mero deseo”.

El subsecretario general y enviado especial de las Naciones Unidas, Amandeep Gill, de quien depende la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes bajo la que se enmarca el Laboratorio, ha subrayado que es momento de reflexionar juntos sobre esta cuestión.

El Laboratorio podrá presentar su primer informe técnico en el mes de julio, según se ha avanzado en el acto de lanzamiento de este organismo, al que también ha asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.