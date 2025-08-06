El Kremlin ve constructiva la reunión entre Putin y Witkoff y espera la reacción de Trump

Moscú – El Kremlin calificó hoy de «constructiva» la reunión de casi tres horas entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, aunque se mantiene a la espera de la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez que sea informado de su contenido.

«Trump aún no ha sido informado de los resultados de esta reunión. Por lo tanto, me abstendría de hacer comentarios más detallados», dijo el asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, al término del encuentro en que estuvo presente.

Agregó que actualmente Putin tiene «toda la información» sobre la situación actual, al haber enviado «ciertas señales» a su homólogo estadounidense, y haber recibido «las señales correspondientes» de Trump.

«Veremos cuándo Witkoff puede informar a Trump sobre la conversación de hoy. Después de eso, obviamente podremos añadir algo más sustancial», prometió Ushakov.

A la vez, el asesor calificó de «útil y constructiva» la reunión entre Putin y Witkoff, que tiene lugar en vísperas de que expire el plazo del ultimátum de Trump para que el Kremlin detenga la guerra en Ucrania.

Ushakov añadió que, aunque la situación en Ucrania fue el principal tema de conversación, las partes también abordaron las perspectivas del desarrollo de las relaciones bilaterales.

Ésta ha sido la quinta reunión entre Putin y Witkoff desde principios de año -la última tuvo lugar en abril-, sin que hasta ahora el líder ruso haya aceptado la demanda de declarar un alto el fuego en Ucrania.

Trump anunció que impondría sanciones a Rusia y a sus socios comerciales si no se llegaba a un acuerdo sobre la guerra de Ucrania, reduciendo el 29 de julio ese plazo de 50 a 10 días.

«Si llega la fecha límite y Rusia no ha aceptado un alto el fuego, habrá sanciones. Pero (Moscú) parece bastante bueno para evitar las sanciones. Son personas astutas y bastante hábiles para eludirlas», insistió Trump el fin de semana.

La prensa internacional especula con que Moscú estaría dispuesto a suspender los bombarderos aéreos, pero no la ofensiva terrestre de sus tropas en el Donbás y la frontera norte de Ucrania.

En caso de que no haya un acuerdo sobre Ucrania que satisfaga a la Casa Blanca, Trump podría anunciar sanciones contra Rusia y aranceles secundarios contra los importadores de petróleo ruso, es decir, India y China.EFE

(vc)