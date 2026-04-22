El Juventus se suma a la puja por Lewandowski

Roma – El Juventus de Turín se sumó a la puja por el delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, cuyo contrato con la entidad azulgrana finaliza este verano, y estaría dispuesto a ofrecerle un acuerdo de seis millones de euros más primas, según desveló este miércoles el diario italiano Tuttosport.

El conjunto ‘bianconero’ contempla la incorporación del futbolista como una de sus prioridades para reforzar el ataque con el objetivo de volver a la lucha por el ‘Scudetto’, y se suma así a la negociación días después de que Lewandowski se ofreciera como agente libre al Milan, según recogieron medios locales.

Tal y como adelantó el periódico italiano, con sede en Turín, la falta de avances en las negociaciones para renovar su contrato con el Barcelona ha llevado a su agente, Pini Zahavi, a explorar alternativas en el mercado.

En este contexto, la ‘Juve’ se perfila como una opción y tiene previsto poner encima de la mesa, en una próxima reunión con sus representantes, un contrato de seis millones de euros más bonus.

La necesidad de incorporar un delantero centro ya se hizo evidente durante el pasado mercado invernal, cuando el entrenador Luciano Spalletti solicitó sin éxito la llegada de un ‘9’ puro.

El centro de la delantera del Juventus atraviesa una etapa marcada por la irregularidad y los problemas físicos, con su principal referencia ofensiva, Dusan Vlahović, afectado por las lesiones y de baja durante aproximadamente la mitad de la temporada.

Lewandowski también contaría con propuestas económicamente más elevadas fuera de Europa, especialmente desde Arabia Saudí o Estados Unidos, si bien su prioridad, agregó este medio, sigue siendo continuar en el fútbol europeo en un club competitivo.

El delantero polaco también despertó el interés del Milan, al que según adelantó La Gazzetta dello Sport el 10 de abril, se ha ofrecido como agente libre para incorporarse a sus filas con vistas a la próxima temporada, una operación que se percibe como una oportunidad de mercado para los ‘rossoneri’, que sufren una crisis de efectividad en la delantera. EFE