El juicio político debe extenderse al fiscal general y varios funcionarios, advierte Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – Para la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, el juicio político no solo debe analizarse para el fiscal general de la República, Johel Zelaya, sino también para muchos otros funcionarios.

“El juicio político a varios funcionarios es una tarea que el diputado y la diputada tienen que pensar”, apuntó.

(Leer) “Valor no me falta para enfrentar a quien sea y cómo sea”, dice Fiscal Zelaya sobre eventual juicio político

Castellanos refirió que son más de 170 líneas de investigación que el CNA ha entregado a un Ministerio Público insípido, “yo creo que por allí hay que revisar desde este Congreso Nacional si realmente los funcionarios que están al frente de combatir la corrupción, de implementar justicia se merecen estar en ese puesto”, afirmó.

Indicó que el combate a la corrupción hace necesaria la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

La titular del CNA reiteró que el actuar del fiscal general ha sido altamente politizado, con un MP que solo responde a intereses partidarios y que busca señalar acciones que realmente no se han cometido, como posibles delitos en contra de la administración pública. VC