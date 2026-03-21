El juicio político a las puertas del Congreso; la moneda está en el aire

Tegucigalpa – La figura del juicio político se debate en los pasillos del Parlamento hondureño, sin embargo las posturas de los actores encargados del tema mantienen la moneda en el aire, pese a las exigencias de diversos sectores que advierten que los acontecimientos que rondaron las elecciones de 2025 no deben quedar impunes porque se puso en precario la democracia de Honduras.

– El juicio político se aprobó en 2013, pero nunca se ha aplicado en Honduras.

A criterio del exjefe de las Fuerzas Armadas y exvicecanciller de la República, Isaías Barahona Herrera, “no debe haber duda que el juicio político debe aplicarse”.

Dilucidó que la discusión no debe ser si se lleva a cabo o no, debe ser a quién se le aplica y cuáles son las causales porque ya los hechos ocurrieron.

Sentenció que la recomendación de “Defensores de Honduras” es que se haga el juicio político.

Barahona Herrera mencionó entre los posibles candidatos y los más mencionados para juicio político: el fiscal Johel Zelaya; la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando; el consejero del CNE, Marlon Ochoa; y el magistrado del TJE, Mario Morazán.

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El diputado Antonio Rivera Callejas señaló que existe un grupo de ocho congresistas liberales que presuntamente tienen un acuerdo con Manuel Zelaya para que no se realice el juicio político.

Adicionó que actualmente hay entre 83 y 84 votos para empujar el juicio político en la Cámara Legislativa, por lo que habrá buscar los dos votos que faltan. “Para Marlon Ochoa debe haber juicio político para sentar un precedente en este país”.

Rivera Callejas estima que el juicio político se presente la próxima semana, antes del receso de Semana Santa.

Mientras, el legislador Carlenton Dávila desmintió que como bancada del Pinu-SD hayan recibido alguna solicitud para abordar el tema en la Cámara.

En tanto, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix expresó que el juicio político es una figura constitucional que cuando amerita debe aplicarse a altos cargos.

“Si hay 85 más que piensen como yo habrá juicio político”, pronunció.

Cálix remarcó que “aquí no podemos ponerle una pistola a nadie para que vote a favor o en contra de algo”.

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Otro de los actores políticos es el titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, quien afirma que el tema del juicio político les corresponde a los diputados y al presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

“La parte del juicio político la tendrá que determinar el presidente del Congreso, los titulares de las bancadas y cada diputado”, esgrimió.

Remató: “Libre cometió un grave error: cuatro años persiguiendo gente y le pasó una factura grandísima que lo dejó en un tercer lugar con un 20 % del electorado”. Abogó para que el tema del juicio político no sea “pan y circo” y que tampoco haya revanchismo.

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La vicepresidenta María Antonieta Mejía, expuso que “esto no debe verse como un trámite meramente administrativo, debe respetarse el Estado de derecho. Así que el llamado es para aquellos diputados que están resistentes a no aplicar el juicio político, se lo deben a Honduras, está ocupando ese curul para hacer representación de su propio pueblo que les exige juicio político para los que abusaron del poder”.

Concluyó afirmando que “le están tapando las sinvergüenzas a un consejero y ahora se quieren lavar las manos condicionando un juicio político”. JS