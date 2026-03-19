El juicio contra Rafael Caro Quintero comenzará en marzo de 2027 en Nueva York

Nueva York – El juicio contra Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara, comenzará el 8 de marzo de 2027 en Nueva York, según dictaminó este jueves un juez federal.

El juez encargado del caso, Frederic Block, dio a conocer la fecha en una audiencia previa celebrada esta mañana en un tribunal de la Gran Manzana.

Block fijó además para el próximo 17 de junio a las 11:00 hora local otra vista previa relativa a este caso.

Durante la vista, el fiscal Francisco Navarro informó de que la fiscalía presentará sus pruebas durante aproximadamente cuatro semanas y pedirá que el jurado sea anónimo.

Por su parte, Elizabeth Macedonio, abogada de Caro Quintero, comunicó al magistrado que ambas partes siguen negociando una posible resolución del caso sin tener que pasar por un juicio.

No obstante, Navarro indicó que el Gobierno no le ha ofrecido un acuerdo de culpabilidad al acusado.

A Caro Quintero se le acusa en EE.UU. de dirigir una empresa criminal; asesinato -incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985-; más dos cargos de distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

‘El narco de narcos’ fue transferido desde México a EE.UU. junto a otros 28 cabecillas de distintos carteles mexicanos, entre los que también se encontraban Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales (cofundadores del Cartel de los Zetas).

De ser declarado culpable, el mexicano podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua. JS