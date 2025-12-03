El juez Kaplan dictará sentencia este jueves 4 de diciembre a Midence Oquelí

Tegucigalpa / Nueva York – La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York envió una carta al juez federal Lewis A. Kaplan en la que rechaza las recientes maniobras de la defensa de Midence Oquelí Martínez Turcios para desacreditar el testimonio del testigo cooperante Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los principales declarantes en el caso por narcotráfico que enfrenta el exfuncionario hondureño.

– El juez Kaplan deberá dictar sentencia este 4 de diciembre, en un caso que se suma a la lista de procesos de alto perfil relacionados con narcotráfico que involucran a exfuncionarios hondureños.

El documento, fechado el 3 de diciembre de 2025, fue remitido en vísperas de la audiencia de sentencia programada para el 4 de diciembre, como respuesta a la presentación complementaria de la defensa del pasado 27 de noviembre.

En la carta, el Gobierno estadounidense enfatiza que los intentos de Martínez por cuestionar la credibilidad de Rivera “carecen de mérito”, recordando que el propio tribunal ya determinó que el testigo es confiable.

La Fiscalía recuerda que el testimonio ya fue validado

“Los últimos esfuerzos del acusado por poner en duda el testimonio del testigo cooperante Devis Leonel Rivera, quien fue objeto de un extenso contrainterrogatorio… y a quien el Tribunal ya encontró creíble, carecen de mérito”, subraya la misiva enviada desde la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur.

El Gobierno también señala que la defensa no aporta nueva evidencia capaz de revertir la valoración previa del tribunal sobre el testimonio del excabecilla de Los Cachiros.

Contexto del caso

Martínez Oquelí se declaró culpable el 9 de agosto de 2024 por el delito de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, aceptando que la operación involucraba más de 450 kilogramos del estupefaciente, la categoría más alta bajo las directrices federales de sentencia.

Además, estipuló haber poseído un arma peligrosa y haber participado en el transporte de droga utilizando una aeronave distinta a una aerolínea comercial, lo cual agrava la pena.

Tras objetar casi todos los hallazgos del Informe Previo a la Sentencia (PSR), el juez Kaplan ordenó una audiencia fáctica de varios días en diciembre de 2024. En ese proceso, Rivera Maradiaga testificó sobre supuestos actos de violencia, narcotráfico, corrupción y lavado de activos vinculados al acusado. Su testimonio fue sometido a amplio contrainterrogatorio por la defensa.

Evidencia previa

La Fiscalía también recordó que la defensa tuvo acceso oportuno al material 3500 relacionado con Rivera, incluyendo notas de entrevistas desde 2015 y documentos sobre sus declaraciones previas respecto a hechos violentos mencionados en el caso. Estos insumos fueron entregados inicialmente en junio de 2024 como parte de las negociaciones de culpabilidad y nuevamente en noviembre de ese mismo año previo a la audiencia fáctica.

La Fiscalía insiste en que nada presentado por la defensa cambia la evaluación ya realizada por la Corte sobre la credibilidad de Rivera ni la gravedad de los hechos aceptados por el propio Martínez.