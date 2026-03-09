El jueves deberán de comparecer Luis Redondo y Carlos Zelaya en caso “Chequesol”

Tegucigalpa – El juez a cargo del caso Chequesol programó para el jueves 12 de marzo a los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya a declarar como testigos en la causa que investiga presuntas irregularidades financieras en la Secretaría de Desarrollo Social.

– Por este lunes concluyó la audiencia que continuará mañana martes.

– Carlos Zelaya atraviesa un proceso médico en México, por lo que no podría comparecer ante la justicia hondureña.

Esta decisión permitirá avanzar en la instrucción del caso y fortalecer la investigación de los presuntos delitos, dijo Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Detalló que los equipos de defensa deben de garantizar que ambos exdiputados sean trasladados hasta la audiencia inicial tal y como establece la ley.

“No le corresponde ese traslado ni a la fiscalía, ni al juez, le corresponde a las defensas que solicitaron su presentación como testigos”, afirmó.

Reiteró que la parte procesal es la encargada del traslado de ambos diputados, comunicarse con ellos al momento que se les solicite su presencia.

Este día continúa la audiencia inicial con la evacuación de los medios de prueba. Se evacuó la evidencia de un video forense que es el que circuló a través de redes sociales en la que se retrata la conversación entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro Cardona.

El juez de Letras Designado continúa con la Audiencia Inicial en la etapa de Evacuación de Medios de Prueba en la causa instruida para la Diputada Isis Carolina Cuéllar, el extitular de Sedesol, José Carlos Cardona y diez imputados más por 67 delitos de fraude.

Relación de hechos

En este caso está imputados el exministro José Carlos Cardona, Isis Cuéllar, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

Las 12 personas son acusadas por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude.

Se investiga el destino de fondos de programas de desarrollo económico y social de Sedesol en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “chequesol” se basa en la revelación de un video entre Cuéllar y el exministro Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En el material audiovisual, la entonces congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

Cuéllar mencionó que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras. IR