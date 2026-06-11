El joven estadounidense Ja’Kobe Tharp asombra con su récord mundial de 110 vallas

Redacción deportes.- El joven estadounidense Ja’Kobe Tharp, de veinte años, batió el récord mundial de los 110 metros vallas en las semifinales de los campeonatos nacionales universitarios de Estados Unidos con un tiempo de 12.75, cinco centésimas menos que los 12.80 que marcó su compatriota Aries Merritt en el Memorial Van Damme de Bruselas en 2012.

Ja’Kobe Tharp ya venía demostrando en los últimos meses su potencial como vallista, teniendo una marca personal de 13.01 segundos establecida en agosto de 2025 en el Hayward Field de Eugene, mismo escenario de su proeza en los NCAA.

El joven estadounidense, nacido en Murfreesboro (Tennessee) e hijo de dos jugadores de baloncesto, de ahí sus 1,93 metros de estatura, fue sexto en la final del Mundial de Tokio 2025 con un tiempo de 13.31 y este mismo año, en marzo en Fayettevile, registró un tiempo de 7.2 en los 60 metros vallas en pista cubierta, la tercera mejor marca de la historia tras Grant Holloway y Colin Jackson.

En las semifinales de las NCAA, Tharp destrozó el cronometro con 12.75, veintiséis segundos menos que el segundo clasificado de su serie, el texano Kendrick Smallwood, que hizo 13.02.

«Sabía que estaba para bajar de 13 segundos y que llegaba en muy buena forma Pero no para conseguir algo tan loco. No fue algo a propósito, no era mi intención, aunque sabía que tenía en mis piernas la marca de Grant Holloway (12.81). Las últimas vallas vi que se venían muy rápido hacia mí pero esta marca me ha dejado sin palabras», dijo Tharp, al terminar la carrera. EFE/ir