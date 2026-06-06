El jordano Ibrahim Sabra, nueva baja a las puertas del Mundial

Redacción deportes– Ibrahim Sabra, delantero de Jordania, una de las rivales de Argentina en el Mundial 2026, se ha convertido en otra de las bajas por lesión que se han producido a las puertas de la cita que comenzará el próximo día 11 con el encuentro México-Sudáfrica.

Sabra, que esta última campaña jugó cedido en el Lokotiv Zagreb croata, se perderá la primera presencia del cuadro jordano en una fase final mundialista tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

Desde la Federación de Jordania le envían «una pronta recuperación» y «su regreso a las canchas en el tiempo más breve posible» tras confirmarse la importante lesión por parte de los servicios médicos de la selección.

La baja de Sabra, que jugó en el cuadro croata cedido por el Goztepe turco, es otro golpe para el técnico del cuadro jordano, el marroquí Jamal Sellami, que ya perdió el pasado diciembre a otro atacante como Yazan al-Naimat al sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la Copa Árabe.

Jordania, que aún no ha anunciado su sustituto, jugará este domingo su último amistoso previo al Mundial ante Colombia en el estadio Snapdragon de San Diego (Estados Unidos) y en el torneo universal se enfrentará a Austria el martes 16, a Argelia el lunes 22 y a Argentina el domingo 27. EFE