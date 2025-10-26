El jefe de las FFAA sabe perfectamente por qué de sus “imprudencias”, indica analista

Tegucigalpa – El analista Olban Valladares señaló este domingo que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, desde hace algún tiempo viene cometiendo una serie de imprudencias donde ya sea por desconocimiento de las leyes o un estilo personal, lo cierto es que en momentos en que está el país, cualquier acción o actitud de un alto funcionario debe ser bien medida.

Valladares indicó que, debido a la polarización del pueblo, cualquier imprudencia, incoherencia o cualquier cosa que atente contra la paz de la nación, debe ser evitada por todos los medios.

“El general Roosevelt ha estado cometiendo una cantidad de actos que son regidos por la ley y que él sabe perfectamente por qué es, es un hombre con estudios que la Constitución le fija a las FFAA, en materia electoral una cantidad de responsabilidades bien determinadas. No se puede salir de allí”, resaltó.

El analista respalda esta opinión en el hecho de que la misma Constitución y los principios de ley indican que un funcionario no puede hacer nada más allá de lo que esta le permite.

“Entonces, que se busque en la Constitución hasta dónde él tiene la facultad o el derecho de exigir que le sea entregada información que corresponde a las mesas electorales”, dijo en referencia a la petición del jefe militar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de que le entregue los resultados de las elecciones en el nivel presidencial. VC