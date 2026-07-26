El japonés Miura anota a los 59 años su primer gol en competición oficial tras cuatro años

Tokio – El delantero japonés Kazuyoshi Miura, de 59 años y más conocido por sus aficionados como ‘King Kazu’, anotó su primer gol en competición oficial tras cuatro años, en un partido en el que el Fukushima United aplastó al Iwaki Furukawa por 7-0 para asegurarse un puesto en la Copa Emperador.

Miura, titular con su equipo de tercera división de la liga japonesa, marcó el sábado el gol en el minuto 52, poniendo el marcador a 5-0 en su primera anotación desde noviembre de 2022, cuando jugaba para el actual Atlético Suzuka, informó este domingo la agencia de noticias Kyodo.

Su primer gol con el Fukushima desató la euforia entre los jugadores, tanto en el campo como en el banquillo. Tres minutos después, el veterano fue sustituido.

El delantero, nacido el 26 de febrero de 1967, previsiblemente celebrará su 60º cumpleaños todavía en activo gracias a una renovación que se extenderá hasta el 30 de junio del año próximo.

El oriundo de la prefectura de Shizuoka dejó Japón a los 15 años para ir a Brasil, donde hizo su debut profesional con el Santos en 1986 y, tras regresar a Japón en 1990, ganó el premio MVP en la temporada inaugural de la J-League en 1993 mientras jugaba en el antiguo Verdy Kawasaki.

El atacante nipón fue el primer asiático en jugar la Serie A en la temporada 1994-1995 con el Génova C. F. C. además de tener periodos en el Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC, trayectoria que le aseguró ser uno de los futbolistas más respetados en su país, donde destacó por sus regates y su carácter competitivo.

También fue la gran estrella de la selección nipona en los años noventa aunque, ya con 31 años, fue excluido en el último momento de la lista de 22 jugadores que fueron seleccionados para el Mundial de Francia en 1998, el primero que disputó Japón en su historia. JS