El Inter ya es campeón, el Arsenal se refuerza y el PSG se acerca al título

Madrid – La Serie A ya tiene dueño irrebatible, con el Inter como campeón matemático desde este domingo, cuando selló su vigésimo primer título de la liga italiana, en una jornada en las grandes ligas europeas que reforzó al Arsenal, por su fútbol, por su victoria y su liderato en Inglaterra, y acercó al París Saint-Germain a un nuevo título.

Tenía todo a favor el Inter. En su estadio, contra el Parma, con el empate un día antes del Nápoles, con la derrota del Milan, con la dependencia única de sí mismo, el conjunto de Cristian Chivu transformó la suposición en certeza, ya como ganador indudable del campeonato italiano por segunda vez en dos años, por tercera en seis y por tercera en 16.

Aunque le bastaba con el empate, el Inter ganó 2-0 el partido. El gol de Marcus Thuram al borde del descanso aceleró la fiesta, a la que se sumó desde el minuto 66 Lautaro Martínez, como capitán y líder, reaparecido después de una nueva lesión para celebrar el título. En buena parte, el Inter es campeón por sus 16 goles en 26 duelos en la Serie A. Le dio el 2-0 a Henrikh Mkhitaryan. La sentencia del triunfo.

Por detrás, el Nápoles tiene prácticamente asegurada su presencia en la próxima Liga de Campeones con su 0-0 en casa del Como, quinto y a ocho puntos suyos con nueve por jugar. No tienen tanta seguridad aún el Milan, sin Luka Modric y derrotado por el Sassuolo (2-0), ni el Juventus, que salvó un punto ante el descendido Hellas Verona con el 1-1 de Dusan Vlahovic. Ambos también aventajan al conjunto de Cesc Fábregas en cinco y tres puntos, respectivamente, a la espera del marcador ese lunes del Roma ante el Fiorentina.

Ya han descendido a la Serie B el Pisa y el Hellas Verona, con lo que solo queda una plaza hacia el abismo, que debe decidirse entre el Cremonese, que juega este lunes con el Lazio, y el Lecce, cuatro puntos por delante tras imponerse el viernes en Pisa por 1-2. Fiorentina y Cagliari tienen nueve puntos de renta sobre el antepenúltimo.

Paso adelante del Arsenal

El Arsenal se liberó de presión en el estadio Emirates. La trasladó al Manchester City, que debe ganar este lunes al Everton para seguir su estela. Y, además, con un partido concluyente el grupo dirigido por Mikel Arteta, que fulminó las dudas con el 3-0 al Fulham, mientras aguarda en el mismo escenario al Atlético de Madrid por una plaza en la final de la Liga de Campeones, después del 1-1 del pasado miércoles en el estadio Metropolitano.

En la primera parte lo solucionó todo, con dos goles de Viktor Gyokeres y uno de Bukayo Saka, sin guardarse demasiado el técnico español en su once, aunque venga de inmediato el choque con el Atlético. Jugaron de inicio Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Declan Rice, Eberechi Eze o los citados Saka y Gyokeres. Martín Zubimendi disputó el tramo final y Martin Odegaard fue baja por molestias en la rodilla, según comunicó el club inglés. Noni Madueke entró la media hora final.

Asegurada la Liga de Campeones por el Arsenal, el Manchester City y el Manchester United, que se midió en Old Trafford al Liverpool con victoria local con el 3-2 decisivo de Kobbe Mainoo; camino de ella tanto el citado Liverpool como el Aston Villa y ya descendidos el Burnley y el Wolwerhampton, el otro foco de emoción de la Premier apunta inevitablemente al Tottenham, que renació en Birmingham por 1-2.

Los goles de Conor Gallagher y Richarlison, en los primeros 25 minutos, lo impulsaron fuera del descenso, al que recayó el West Ham, goleado 3-0 por el Brentford. Hay un punto de diferencia entre los dos. Tampoco están salvados aún ni el Nottingham Forest ni el Crystal Palace ni el Leeds, aunque estos dos últimos cuenta con una buena renta.

El PSG, más cerca del título

En Francia, el París Saint-Germain roza el título. Ni siquiera su empate con el Lorient (2-2), inesperado en el Parque de los Príncipes, con un once casi repleto de rotaciones, pone en duda su camino en la cima: a falta de tres jornadas tiene seis puntos sobre el Lens, segundo, igualado en Niza (1-1) y al que aún debe enfrentarse el próximo 13 de mayo.

También sigue abierta la competencia por la tercera y la cuarta plaza de la Liga de Campeones. La comanda el Lyon, con 60 puntos, tras su triunfo por 4-2 contra el Rennes, con uno de los goles de Endrick; seguido por el Lille, con 58, el Rennes, con 56; el Mónaco, con 54, y el Marsella, goleado 3-0 por el Nantes y séptimo, con 54 puntos.

Por abajo, descendido el Metz, queda por resolver un descenso directo y la promoción. El Nantes, pese a su victoria 3-0 contra el Marsella, ocupará una de las dos posiciones. La otra será para el Auxerre, ahora antepenúltimo, el Niza, con tres puntos de ventaja; Le Havre, con cuatro, o el Angers, con seis de renta sobre esa posición.

El Bayern empata con el último

Ya campeón, el Bayern Múnich fue empatado por el último de la tabla, el Heidenheim (3-3), en el Allianz Arena de Múnich. Y casi pierde. Lo habría hecho de no ser por el 3-3 de Michael Olise en el minuto 100 del duelo, rumbo ya a su trepidante eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, al que recibe el miércoles tras la derrota por 5-4 de la ida.

Vincent Kompany reservó jugadores de su once tipo, como Harry Kane, Josuha Kimmich, Luis Díaz y Michael Olise, a los que dio entrada en el descanso, cuando su equipo caía por 1-2. Además de Olise, los otros dos goles del Bayern fueron de Leon Goretzka, titular en el centro del campo, al igual que Jamal Musiala, cambiado al intermedio, como Pavlovic o Stanisic.

El pase a la Liga de Campeones centra la atención en Alemania a falta de dos jornadas. Ya lo tiene garantizado el Borussia Dortmund, pese a su tercera derrota en las últimas cuatro citas (cayó por 1-0 con el Borussia Moenchengladbach), con lo que solo quedan dos puestos -quizá tres, si consigue la quinta plaza extra de la temporada en su pugna con España- para el máximo torneo europeo.

La competencia es entre cuatro equipos, con el Leipzig con 62 puntos, pese a su derrota 3-1 con el Leverkusen, que suma 58, al igual que Stuttgart y Hoffenheim, empatados a tres en su duelo directo. Quedan seis puntos por jugar para el término de la Bundesliga.

Por la permanencia, el Heidenheim ya sabe que, como poco, jugará la promoción, si no desciende directo. Tiene 23 puntos. Tres menos que el Sankt Pauli, derrotado 1-2 por el Mainz, y el Wolfsburgo, que igualó 1-1 con el Friburgo. Ambos están a seis puntos, con seis por jugarse, del Werder Bremen y el Colonia, ambos en zona de permanencia. EFE