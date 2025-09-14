El Inter Miami sale goleado de Charlotte y Diego Rossi firma un ‘hat-trick’ con Columbus

Washington – El Inter Miami recibió este sábado una goleada por 3-0 del Charlotte alejándose del título de la Supporters’ Shield, mientras que Columbus Crew derrotó por 4-5 al Atlanta United con un triplete del uruguayo Diego Rossi.

Lionel Messi falló un penalti -atajado por Kristijan Kahlina- en el minuto 32 con el marcador todavía 0-0. Dos minutos más tarde se adelantó el Charlotte a través de Idan Toklomati, que anotó un triplete para el 3-0 de su equipo.

Es el noveno triunfo consecutivo para el Charlotte, una magnífica racha que iguala la mejor de la liga, hasta ahora en manos del Seattle Sounders de la temporada 2018.

El partido en Charlotte también fue el primero de los tres de suspensión para Luis Suárez, sancionado por un escupitajo a un miembro del equipo técnico del Seattle Sounders.

También este sábado, el Cincinnati selló su clasificación para los ‘playoff’ de la MLS con su victoria por 2-1 sobre el Nashville con un gol del brasileño Evander en el minuto 98.

El gol visitante lo anotó el inglés Sam Surridge, máximo anotador de la MLS con 21 dianas, dos más que Messi. Evander lleva 17.

El Philadelphia Union encabeza la Conferencia Este con 57 puntos, mientras que Cincinnati y Charlotte son segundo y tercero con 55 y 53, respectivamente. El Inter Miami cae a la octava posición de la tabla con 46 enteros, pero con cuatro partidos menos que el líder.

En otro partido destacado de esta jornada 33, el Columbus Crew se llevó la victoria por 4-5 de Atlanta tras adelantarse por 0-5 en la primera mitad y acabó pidiendo la hora. Los cinco goles del Columbus, tres de ellos de Diego Rossi, llegaron en un lapso de 25 minutos, entre el 14 y el 39.

El argentino Andrés Herrera aportó otra diana para el Columbus, mientras que el paraguayo Miguel Almirón hizo el primero para del Atlanta United.

El New York City, por su parte, remontó 1-3 al Chicago Fire con goles del argentino Nicolás Fernández y del costarricense Alonso Martínez, su decimoquinto de la temporada.

En el Oeste, el surcoreano Son Heung-min abrió el marcador para Los Angeles FC en su partido contra el San Jose Earthquakes a los 54 segundos de juego. Los angelinos, que ganaban 0-3 en el minuto 12, terminaron llevándose la victoria por 2-4 con un triplete del francés Denis Bouanga.

Su rival citadino y vigente campeón, Los Angeles Galaxy, empató 2-2 con el Seattle. El colombiano Jesús Ferreira abrió el marcador para el Seattle. El Galaxy es colista en el Oeste, completando una temporada para el olvido, con solo cuatro victorias en 29 partidos. EFE

