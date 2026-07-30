El Inter Miami niega ilegalidades en la contratación de Casemiro

Miami (EEUU) – El copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, negó este jueves que su club cometiera ilegalidades en la contratación de Casemiro, a raíz de una investigación de la Major League Soccer (MLS) por posibles contactos no autorizados con el jugador antes de su fichaje.

«Nosotros llegamos a un acuerdo con Los Angeles Galaxy para poder tener el derecho de negociar con Casemiro», dijo Mas durante la presentación del brasileño, en referencia a que el club angelino era el propietario de los derechos de descubrimiento del centrocampista.

Este mecanismo otorga a los clubes de la MLS la prioridad exclusiva para negociar con un jugador internacional, obligando a cualquier otro equipo de la liga a pedir permiso previo y pagar 50,000 dólares antes de presentar una oferta.

«Nosotros no hablamos con Casemiro ni con su representación en ningún instante», sostuvo Mas.

Según fuentes citadas por ESPN, los Galaxy denunciaron al Inter Miami ante la liga por contactar con el ex madridista Casemiro antes de tiempo, tras lo que la MLS inició una investigación.

El cofundador del Inter Miami explicó que, antes de contactar con Casemiro, consultaron con la MLS si alguna franquicia poseía sus ‘derechos de descubrimiento’, al tratarse de «una lista secreta» a la que los clubes no tienen acceso.

Tras confirmar que pertenecían a Los Angeles Galaxy, iniciaron las conversaciones con el equipo angelino.

«Los Angeles Galaxy quería hablar con los representantes. Si hubiera hecho una oferta de mercado, aunque la rechazase el jugador, los derechos habrían sido del LA Galaxy para siempre», agregó Mas, sin aclarar si esa oferta se llegó a producir.

El ejecutivo, por último, mostró su rechazo por esta medida, insistiendo en que es contraproducente para los equipos de la liga, pese a que el propósito es que los clubes no compitan entre sí por jugadores.

El Inter Miami anunció la semana pasada el fichaje de Casemiro hasta mayo de 2027, aunque podrá extender la vinculación hasta el término de la temporada 2029.

Casemiro debutó el pasado fin de semana con su nuevo club en la victoria ante el CF Montreal por 0-1. EFE