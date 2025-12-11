El Inter Miami ejerce la opción de compra sobre Rodrigo de Paul y negocia con Luis Suárez

Miami (EEUU) – El Inter Miami anunció este jueves que ejerció la opción de compra del centrocampista argentino Rodrigo de Paul, quien llegó en verano en condición de cedido desde el Atlético de Madrid, mientras que está en negociaciones con el delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato venció esta temporada.

De Paul, de 31 años, permanecerá vinculado con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2029 de la MLS. El centrocampista aterrizó en Florida poco antes del Mundial de Clubes como cedido y fue una pieza clave para la conquista de la MLS Cup el pasado sábado.

Con la retirada de Jordi Alba y Sergio Busquets, De Paul podría ocupar la próxima temporada una de las dos plazas de jugadores designados que dejan libres los españoles.

Esta figura financiera permite a los equipos de la MLS sobrepasar el tope salarial, puesto que el sueldo de los jugadores designados no computa por completo en ese límite.

El futuro de Suárez, no obstante, sigue en el aire, aunque el club aseguró en un comunicado que está en negociaciones con el delantero de 38 años.

El uruguayo comenzó la última temporada como un fijo en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los ‘playoffs’, en los que comenzó desde el banquillo en los últimos tres partidos, incluida la final.

Además de por problemas físicos, Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos en agosto tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un partido de ‘playoffs’ por propinar una patada a un defensa rival en el encuentro anterior. JS