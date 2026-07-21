El Inter Miami asegura que Messi descansará el tiempo que necesite antes de reincorporarse

Miami (EEUU) – El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aclaró este martes que Lionel Messi y Rodrigo de Paul, ambos finalistas del Mundial con Argentina, descansarán el tiempo que consideren necesario antes de reincorporarse a la disciplina del equipo de Florida, y evitó dar una fecha fija para su vuelta.

«Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar», dijo el técnico argentino a los medios antes del entrenamiento del Inter Miami.

«Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar», sentenció el preparador.

Messi y De Paul fueron los dos únicos jugadores de la Major League Soccer (MLS) que alcanzaron la final el pasado domingo, en la que España ganó a Argentina (1-0), y ninguno de ellos regresó anoche junto a sus compañeros en el avión que llevó a gran parte de la expedición albiceleste a Argentina.

El ’10’ voló este martes a su natal Rosario en un avión privado, dos días después de caer en la final contra España, y, de acuerdo a medios locales, se quedará allí durante los próximos días junto a sus familiares para unas vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami.

El equipo de Florida se enfrenta este miércoles al Chicago Fire del polaco Robert Lewandoswki en el primer partido de liga desde el receso por el Mundial, que la MLS llevó a cabo entre el 25 de mayo y el 16 de julio.

La FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, pide que los jugadores dispongan de 21 días libres después de cada temporada, aunque no está claro si esta regla se aplica a la MLS, que ya había comenzado antes del Mundial, o si los jugadores se acogerán a ello.

Otro compromiso cercano del Inter Miami es el partido contra el Montreal el 25 de julio. Además, Messi fue seleccionado para participar en el partido entre las estrellas de la MLS y la Liga MX que se disputará el 29 de julio en Charlotte, con motivo del All-Star.

Messi, de 39 años, expresó el lunes en Instagram que el dolor por la derrota ante España «es muy grande y va a costar que cierre esta herida». JS