El IHSS se hunde 

Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – En medio la crisis multidimensional que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), su enésima junta interventora se apresta a finalizar una gestión marcada por desabastecimiento de medicinas, faltas de citas, servicios deficientes, oscuras acciones y más recientemente compras directas que comprometen las finanzas de la institución.

– Sin medicinas ni citas, con compras directas y contratos a granel, así se hunde el IHSS.

– El IHSS atraviesa una crisis multidimensional: operativa, financiera, de gobernanza y, sobre todo, de confianza ciudadana.

– Interventores argumentan que el método de compra directa del reciente proceso es para acortar los tiempos de presentación de documentos.

-El Seguro Social requiere de 1.2 millones de derechohabientes para ser autosuficiente, es decir unos 400 mil más de los que tiene en la actualidad.

El mismo día que se conoció la renuncia de Carla Paredes, como ministra de Salud, quien a su vez ejerce la presidencia de la junta interventora del IHSS, cargo que continuará hasta el 26 de enero, trascendió que la interventora aprobó una compra directa por 447.6 millones de lempiras de equipos médicos que incluyen de rayos X, mamógrafos, tomógrafos (TAC), resonancias magnéticas, angiografías y sistemas informáticos hospitalarios.

La transacción realizada a menos de un mes de la finalización del gobierno de Xiomara Castro, fue autorizada por los interventores Carla Marina Paredes Reyes, Samuel Zelaya Castro y Marco Antonio Destephen Soler, levantando sospechas en torno a la legalidad y responsabilidad administrativa.

La compra fue realizada mediante la Resolución CI-IHSS-051-2025-IV, bajo el mecanismo de Contratación Directa No. CD-005-2025, es decir, sin licitación pública, con fecha 29 de diciembre de 2025, justamente cuando decenas de pacientes exigían atención médica en medio de un prolongado feriado navideño que se extendió hasta inicios del año nuevo.

“Madrugué porque necesito medicina, pero no vine a nada, están de vacaciones. Estoy molesta, a mí me deducen puntualmente mes a mes”, dijo una derechohabiente que llegó en plena temporada pos navideña al Seguro del barrio La Granja. Pero esas quejas son un rosario del día a día y que como único canal de desahogo se escuchan cotidianamente en los medios locales de prensa.

Samuel Zelaya.

No obstante, el interventor del IHSS, Samuel Zelaya, argumentó que el método de compra directa es para acortar los tiempos de presentación de documentos, pero no abarca la rigurosidad de estos.

El último director del IHSS antes de la actual interventora, Carlos Aguilar considera que lo ocurrido durante el período de vacaciones donde los derechohabientes reclamaron una atención que no fue escuchada, “no es un hecho aislado, sino la manifestación visible de fallas estructurales no resueltas”.

Aguilar recordó durante una entrevista con Proceso Digital que “el IHSS atraviesa una crisis multidimensional: operativa, financiera, de gobernanza y, sobre todo, de confianza ciudadana”.

Piden investigación

Para el exinterventor del IHSS, Germán Leitzelar las compras directas de equipos en el Seguro Social deben ser investigadas a fondo por las autoridades electas en el pasado proceso democrático y debe hacerse durante la transición de gobierno.

Leitzelar es del criterio que sólo circunstancias excepcionales, como una pandemia, podrían justificar este tipo de compras y defiende que no existe un marco legal que justifique las compras directas aprobadas.

German Leitzelar, exinterventor del IHSS.

Una labor cuestionable

Para el profesional del derecho, la junta interventora prácticamente no existe ya que seguía ordenando el gobierno como lo establece la ley, “era una intervención que no era intervención, lamentablemente el problema no camina por allí sino en estructurar una gobernanza como nosotros planteábamos, que fuera profesionalizada, de gente que conozca de seguridad social”!.

En tal sentido, afirmó que el fracaso en el IHSS empezó con el cambio que se hizo cuando se declaró la derogación de la Ley Marco de Protección Social, la que, explicó, estructuraba un mecanismo que garantizaba recuperar la gobernanza de la institución a través de constituir una gobernabilidad que esta permitiera una administración efectiva.

En la misma línea, el exministro de la Secretaría de Salud (Sesal), Roberto Cosenza consideran que la intervención al IHSS ha sido un total fracaso.

Cosenza recordó durante una entrevista a periodistas que, al tomar posesión del cargo, la junta interventora dijo que en el plazo de tres meses iban a solucionar la problemática de la institución en temas de medicamentos, insumos y equipamiento. Sin embargo, “esta comisión que se nombró fue un completo fracaso porque lo hemos vivido y día a día lo viven los usuarios que llegan al Seguro Social”, refirió.

Carlos Aguilar, exdirector del IHSS.

Aciertos parciales

En cambio, el exdirector Aguilar dijo a Proceso Digital que la junta interventora tuvo aciertos parciales, principalmente lograr una transición plausible en la gobernanza.

“Sin embargo, no logró el objetivo central de una intervención: dejar una institución claramente más fuerte, más ordenada y lista para transitar a una gobernanza estable”, indicó al agregar que la intervención se concentró demasiado en la administración del día a día, y muy poco en dejar reformas estructurales irreversibles:

A su consideración, el futuro del IHSS no está condenado, pero destacó que su recuperación exige reconocer una verdad incómoda: “el Seguro Social no puede seguir siendo gestionado con lógica administrativa tradicional ni con soluciones reactivas. Requiere una reforma profunda, con reglas claras, planificación técnica y continuidad institucional”.

¿Qué pasó con el fondo de L.3,600?

Carlos Umaña, anestesiólogo y exdirectivo de la Asociación de Médicos en la zona norte diputado y médico, reconoce que el Congreso Nacional tampoco ha ayudado a mejorar la situación del IHSS.

“Yo hice una campaña fuente, pero tardaron dos años, en desentrampar los fondos, que son 3 mil 600 millones que tenían en el sistema bancario, que aportaba al RAP (Régimen de Aportación Privadas) al Seguro Social”, dijo a Proceso Digital al lamentar que la actual interventora no ejecuta esos fondos.

Durante su gestión como director del IHSS, el doctor Aguilar planeó el uso de esos fondos para la construcción de los hospitales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como los policlínicos en ciudades como Choloma, Villanueva, La Ceiba y Santa Rosa de Copán, entre otras.

Pero tras su salida, reveló que recibió instrucciones de Casa de Gobierno de dejar en pausa el tema de los hospitales.

El doctor Carlos Umaña.

“El Seguro Social arrastra en estos momentos el colapso de los dos hospitales más hay importantes del país y además, la poca atención que tiene en ciudades que le dan dinero al Seguro como Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Puerto Cortés, donde hay necesidad de hacer clínicas allí, con hospitalización y quirófanos y allí están los fondos”, señaló Umaña.

Ahora, el doctor Aguilar destaca que ese fondo representa una de las grandes oportunidades perdidas del IHSS. “No se tradujo en una transformación visible de la red hospitalaria, ni en la desconcentración de servicios que el país necesita con urgencia”, dijo a Proceso Digital.

“Los hospitales regionales siguen siendo necesarios y estratégicos, pero deben replantearse bajo un nuevo enfoque: proyectos financieramente sostenibles, escalonados, integrados a la red nacional de salud y protegidos de ciclos políticos”, afirmó.

Aguilar destacó que, si las futuras autoridades entienden que invertir en infraestructura no es sólo construir edificios, sino acercar servicios, reducir la saturación y mejorar productividad, entonces esos proyectos deben retomarse. Pero con estudios serios, cronogramas realistas y supervisión independiente.

Planillas fantasmas y sobrecargadas

Adicionalmente a la denuncia de la compra directa, la doctora y diputada Johana Bermúdez también reprochó la contratación de cerca de 6 mil nuevos empleados en IHSS, además de planillas fantasmas entre 2022 y 2024, periodo de la administración de la presidenta Xiomara Castro.

“No hubo medicamentos, pero si cargaron con más 5,000 nuevos empleados al IHSS! Y además lo saquearon con plantillas fantasmas”, reclamó la galena.

De acuerdo con la denuncia de Bermúdez las contrataciones fueron realizadas durante las últimas cinco administraciones que tuvo el Seguro Social entre el 2022 y el 2004 y en las que totaliza 5 mil 589 plazas.

Johana Bermúdez, doctora y diputada.

El Seguro Social tiene una planilla sobrecargada, pero de personal administrativo producto del clientelismo político de administraciones pasadas, mientras el déficit de personal sanitario repercute en las atenciones a quienes mes a mes se les deduce su cuota, manifestó Umaña.

El diputado explicó que para que el Seguro Social sea autosuficiente, necesita que 1.2 millones de personas estén en la seguridad social, es decir 400 mil más de los que hay en la actualidad.

“En la pandemia, dado a la buena atención que se hizo, se logró llegar casi a los requerido para ser autosuficiente, pero muchas empresas se han ido y aunque han venido otras no se ha logrado compensar y tener el número suficiente de personas para tener la cantidad necesaria”, detalló.

Luego de que el IHSS perdió la gobernanza, “afrontó el problema de la parálisis administrativa, no se hacían las licitaciones correspondientes y cayó en insolvencia con los derechohabientes, además se dañó el equipo, los contratos nunca los renovó la junta directiva y el IHSS empezó a tener un deterioro importante en el primer año de gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre)”, indicó Umaña. VC