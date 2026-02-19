El IHSS no compra insumos quirúrgicos desde 2024, confirma nuevo director

Tegucigalpa – El nuevo director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, confirmó hoy que no se realizan compras de insumos quirúrgicos desde el 2024.

– Las quejas por la atención y por la falta de medicamentos como de insumos quirúrgicos es constante en IHSS.

Esa es la razón por la que no existen insumos quirúrgicos y en algunos casos se le solicita a los pacientes comprar los mismos.

“La última compra se hizo en el 2024 y los productos que están ingresando son de la licitación del año 2025”, declaró a periodistas en Tegucigalpa.

Efectivamente en el hospital de especialidades carecen ahora de insumos quirúrgicos, pero estamos agilizando los procesos para que los productos empiecen a ingresar lo más pronto posible.

Al respecto, agradeció a las empresas proveedoras que también están tratando de reducir los tiempos de entrega de productos.

Sobre las denuncias de derechohabientes que han expuesto que deben comprar insumos quirúrgicos, dijo que no es una obligación.

En el caso que los derechohabientes hayan comprado material pueden recuperar el costo de los mismos a través de un trámite de solicitud de retorno de fondos que se hace en la secretaría del IHSS, añadió.

Los derechohabientes se quejan constantemente por la falta de citas y de medicamentos.

En muchos casos, en específico en casos de embarazadas, han expuesto que deben comprar los insumos quirúrgicos. (RO)