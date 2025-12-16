El IHSS inaugura Centro Especializado de Odontología en Tegucigalpa

Tegucigalpa – El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) inauguró el Centro Especializado de Odontología de la Clínica Periférica No. 1, ubicada en Barrio Abajo, un proyecto orientado a brindar instalaciones modernas, cómodas y funcionales, fortaleciendo la atención integral a los pacientes y derechohabientes.

La obra contempló la remodelación total de 10 clínicas odontológicas, desarrollada en dos componentes principales. El primero correspondió a la infraestructura, que incluyó el cambio de cielo falso, pisos, mobiliario, pintura, puertas, sustitución de la tubería hidrosanitaria, polarización de ventanas y la adecuación del sistema eléctrico mediante la modernización de breakers, garantizando espacios seguros y funcionales.

El segundo componente consistió en la modernización del equipamiento, con la incorporación de 10 sillas dentales de última generación marca Belmont, equipos de rayos X dentales, sistema RVG para adultos y pediátrico, así como compresores individuales por cada clínica, lo que permite mayor precisión y eficiencia en los procedimientos odontológicos.

Previo a la intervención, la clínica atendía aproximadamente 1,500 pacientes mensuales. Con esta remodelación y ampliación de servicios, se proyecta una atención de 3,500 a 4,000 pacientes al mes, incorporando nuevos procedimientos como cirugías, endodoncias y otras intervenciones especializadas, además de contar con una clínica exclusiva para atención pediátrica, dirigida a niños y niñas.

Asimismo, todas las clínicas se encuentran totalmente climatizadas e iluminadas, ofreciendo un entorno más cómodo y seguro tanto para los pacientes como para el personal de salud.

Esta modernización permitirá realizar procedimientos con mayor seguridad, precisión y comodidad, elevando la calidad del servicio odontológico.

De igual forma, el IHSS informa que este día se ha iniciado el proceso de remodelación de las clínicas de odontología de la Clínica Periférica No. 2, ubicada en Santa Fe, y de la Clínica Periférica No. 3, en la colonia Kennedy, como parte de este mismo esfuerzo de transformación institucional.

Este proyecto se expande a nivel nacional, con el objetivo de renovar y fortalecer los servicios odontológicos en distintas unidades del país, garantizando espacios adecuados, equipamiento moderno y una atención más segura, eficiente y digna para todos los derechohabientes. JS