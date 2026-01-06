“El gran problema es que no hay una estrategia en Salud”: Samuel Santos

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, dijo este martes que el gran problema que tiene Honduras es que no hay una estrategia en Salud, todos los gobiernos han llegado a improvisar.

–Señaló que una de las cosas más sencillas de hacer es subcontratar o tercerizar el sistema y eso no ha funcionado.

Agregó que Honduras no está formando especialistas y sub especialistas.

Dijo que a esta altura la Secretaría de Salud debería de tener un programa de formación de médicos residentes con un presupuesto y que el IHSS también tenga su propia formación para que puedan salir adelante en esos hospitales de especialidades.

“En la medicina preventiva Honduras también está fallando porque no estamos haciendo las contrataciones debidas para todos los sectores, las aldeas, los pueblos, las colonias, los centros de salud están abandonados de enfermeras, médicos y técnicos, no digamos de insumos y materiales”, arguyó.

En ese sentido, los hospitales de especialidades dejaron de serlo para convertirse en atenciones generales lo que ha generado conflicto entre médicos y pacientes.

Santos sostuvo que Salud Pública necesita el 12% del presupuesto para solventar los problemas.

“Hay cientos de médicos que han estado trabajando en un sector que fueron los tercerizados y ahora tienen la oportunidad de volver a gobernar con un nuevo gobierno y que esperemos no vuelvan con esa iniciativa porque no sirve para nada”, arguyó.

Asimismo, criticó la telemedicina que no es conveniente para el paciente.

“Hay mucho por hacer, los médicos se les está pagando cuando quieran y lo que quieran, por lo que no podemos permitir seguir dando mal ejemplo, Salud debe de ser una institución que le dé solución al pueblo”, apuntó. IR