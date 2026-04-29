El gran desafío en acuerdo con FMI sigue siendo metas estructurales, recuerda economista de Fosdeh

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, señaló que, aunque el acuerdo vigente entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha permitido generar certidumbre en medio de un entorno económico incierto, el país aún enfrenta retos estructurales pendientes que ponen a prueba su sostenibilidad.

“El gran desafío entra en el sentido de las metas que son estructurales”, enfatizó Palma, al explicar que Honduras logró superar satisfactoriamente la última evaluación realizada en septiembre del año pasado, especialmente en el cumplimiento de metas numéricas como la Tasa de Política Monetaria, el tipo de cambio y el nivel de reservas internacionales.

Sin embargo, el economista advirtió que los principales rezagos se concentran en áreas clave como el sector energético. Detalló que, pese a algunos avances en la distribución, no se han alcanzado los niveles de reducción de pérdidas técnicas establecidos, en la ENEE, a lo que se suman deficiencias en pérdidas no técnicas vinculadas a facturación, auditoría y manejo financiero de la empresa estatal.

A esto se agregan desafíos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, donde el país no reporta avances significativos, a pesar de ser aspectos fundamentales dentro de los compromisos estructurales del acuerdo, apuntó.

A renglón seguido el analista subrayó que el programa con el FMI sigue siendo crucial para Honduras, ya que “genera certidumbre y representa recursos frescos que vienen a apoyar las finanzas públicas del país”, además de brindar asistencia técnica para la toma de decisiones en política económica.

Asimismo, destacó que cada evaluación superada permite el acceso a nuevos desembolsos, lo que impacta directamente en la prestación de bienes y servicios públicos, la sostenibilidad del presupuesto y la percepción de riesgo país.

En ese contexto, Palma insistió en que el cumplimiento de las metas estructurales será determinante para consolidar la estabilidad económica y fortalecer la confianza en la gestión pública, en un entorno que aún enfrenta importantes niveles de incertidumbre. LB