El GP de F1 de Madrid 2026 agota 20,000 entradas en 12 horas y alcanza 48,500 en 8 días

Madrid – El Gran Premio de Fórmula 1 de España, que se celebrará en Madrid por primera vez tras 45 años del 11 al 13 de septiembre de 2026, arrancó con cifras récord al vender más de 20,000 entradas al público general en apenas 12 horas, para un total de 48,500 vendidas en ocho días.

La preventa comenzó el 15 de septiembre y, hasta el día 23, ya se habían vendido decenas de miles de billetes, el 25 % de ellos comercializados fuera de España, según detalló la organización del circuito en un comunicado.

La demanda ha sido especialmente intensa en las entradas más asequibles: los abonos de ‘pelouse’, desde 195 euros, y los de grada, desde los 324, que se han agotado en minutos.

Dicho éxito viene respaldado por una ambiciosa campaña de promoción global llevada a cabo en distintos puntos destacados del mundo.

Coincidiendo con la apertura al público general, un vídeo en 3D del Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España se proyectó en enclaves tan icónicos como Times Square (Nueva York), el Burj Khalifa (Dubái), Shinjuku (Tokio) y hasta ocho pantallas en Ciudad de México.

Del porcentaje total de las ventas correspondientes a compradores extranjeros, lideran Reino Unido con un 4 %, seguido por México (3 %) y Estados Unidos (2.5 %), lo que confirma el atractivo de ‘Madring’ en mercados clave para la F1.

El circuito urbano, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, se construye en paralelo a la venta de entradas y se perfila como uno de los grandes reclamos de la temporada. EFE