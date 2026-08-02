Frase del día«El gobierno tiene una baja popularidad porque no están gobernando, están obedeciendo las ordenes del grupo MAGA»Por: Proceso Digital2 de agosto de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Manuel Zelaya Rosales • expresidente de Honduras (2006-junio del 2009) Noticias recientes NacionalesEste miércoles inicia juicio oral al exalcalde Alexander Ardón NacionalesProductores del agro podrán refinanciar deudas y acceder a seguros subsidiados con nueva Ley de Alivio Financiero MigrantesOrganizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta EconomíaReportan cierre de 6,000 microempresas por crisis económica y altos costos de operación ActualidadEjército de EEUU lanza alianza con 18 países de América para combatir el crimen organizado