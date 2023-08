El Gobierno debe generar paz y no confrontación, advierte expresidente Porfirio Lobo

Tegucigalpa- Según el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, es preciso que la presidenta Xiomara Castro, dialogue con todos los sectores, y ponga atención en sus ministros, porque es poco lo que les queda de gobernar porque luego viene el proceso electoral.

-No hay peor ciego que el que no quiere ver, expresidente Lobo a presidenta Xiomara

El exgobernante anotó que hay muchos funcionarios que están complicando las cosas y están haciendo desastres a lo que la presidenta debe poner un ultimátum, porque al final la gente no se acuerda de los ministros sino de quien gobernaba.

“Yo creo que el gobierno desde el inicio ha sido el que ha generado este clima de confrontación, no se mira un clima de cordialidad en el que vamos avanzando los hondureños; con mucha preocupación veo como se agita el ambiente y lo más interesante es que se agita desde arriba y eso es preocupante, el gobierno debe dialogar y mantener una conducta de generar paz y no confrontación, he estado escuchando mucho el debate de las manifestaciones».

No obstante, remarcó que «el problema es que, si la gobernante no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver (…), y hay cosas que se miran como no va a percibir todos los desastres que le han hecho algunos de sus funcionarios le han complicado las cosas y las van a seguir complicando”.

No es bueno si ella (presidenta), no escucha a la gente, ella tiene que salir y hablar con la gente porque en el ambiente de presidencial todos los que llegan adulan a los presidentes y les dicen que todo está bien “lo ponen allí arriba a uno todos lo alaban”, pero el problema es que viene nuevamente el día de las elecciones en noviembre, prosiguió.

En el foro El Banquillo de TSI, el exgobernante cuestionó que ¿Cómo no va a percibir los desastres que le han hecho algunos de sus funcionarios? “Yo no he visto que haya diálogos en presidencial».

Seguidamente insistió en que lo más importante es hablar con la población, campesinos obreros, empresarios, ONGs, el pueblo en general y los ministros están ahí para responder al pueblo.

Finalmente, recordó que el tiempo en el poder es corto porque practicante el tercer y cuarto año ya vuelve el proselitismo político y a este gobierno ya no es mucho lo que les queda. LB