El gobierno debe fortalecer transparencia y mejorar la salud, señala Saúl Bueso

Tegucigalpa – El dirigente social y analista Saúl Bueso consideró que todo gobierno debe ajustar el rumbo de sus acciones conforme avanza su gestión, subrayando que uno de los principales retos de la actual administración es fortalecer la transparencia y mejorar áreas sensibles como el sistema de salud.

Bueso enfatizó que la transparencia debe ir más allá del discurso y traducirse en la aplicación real de políticas públicas que permitan a la ciudadanía conocer el uso de los recursos del Estado.

“Es darle un rumbo distinto”, señaló e insistió en la necesidad de evitar prácticas cuestionadas como beneficios indebidos o el manejo opaco de fondos públicos como recién ocurrió con el bono de 100 mil lempiras para diputados del Partido Liberal.

En ese sentido, apuntó que una gestión transparente permitirá a la población tener claridad sobre cómo se administran los recursos provenientes de los impuestos, así como el desempeño de los funcionarios encargados de ejecutarlos.

En materia de salud, el analista social fue crítico al indicar que persisten problemas estructurales como la falta de medicamentos y la tardanza en las citas médicas. “Hay que corregirlo ya, no podemos vivir en el pasado”, expresó y urgió a las autoridades a implementar soluciones inmediatas que impacten directamente en la población.

lentitud para seleccionar mejores perfiles

Sobre el proceso de nombramientos dentro del gabinete de gobierno, Saúl Bueso reconoció que ha sido lento, lo que podría haber incidido en la falta de resultados en algunas áreas específicas. No obstante, consideró que este retraso podría responder a la intención de seleccionar perfiles adecuados, aunque advirtió que todos los funcionarios deben cumplir con sus responsabilidades, no solo las máximas autoridades.

Respecto a posibles cambios en el gabinete, sostuvo que aún es prematuro, pero recalcó que el presidente debe realizar evaluaciones internas basadas en el cumplimiento de los planes de trabajo y no en percepciones externas.

Recordó además que el mandatario prometió separar de sus cargos a quienes no estén alineados con el ritmo de trabajo del gobierno.

Mientras, en el apartado de la seguridad, mencionó la participación del país en iniciativas regionales para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, pero cuestionó la falta de resultados visibles a nivel interno. Recalcó que, pese a los compromisos internacionales, la ciudadanía continúa percibiendo problemas de inseguridad.

Las declaraciones de Bueso se dan en el contexto de las evaluaciones sobre los primeros meses de gestión gubernamental, donde distintos sectores de la sociedad civil han comenzado a emitir valoraciones sobre los avances y desafíos que enfrenta el país. JS