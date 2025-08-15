El Gobierno de Trump alcanza récord de 1,400 migrantes deportados a diario, según medio

Miami (EE.UU.).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está deportando a diario a más de 1.400 inmigrantes, una cifra récord que se registra a la par que aumenta el número de arrestos, según un consolidado de un medio conservador.

La portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, hizo este viernes eco del artículo del Washington Times en la red social X.

Según el citado medio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos ha aumentado la cifra de arrestos y de deportaciones en las últimas dos semanas.

En ese periodo, aproximadamente 930 migrantes fueron detenidos a diario, mientras que más de 1.400 fueron expulsados cada día por la fuerza de Estados Unidos, detalla el diario.

ICE tiene actualmente a más de 60.000 inmigrantes bajo custodia, de acuerdo con los últimos datos disponibles publicados a inicios de esta semana.

En este sentido, la Casa Blanca informó el pasado martes que la Administración de Trump, arrestó a más de 300.000 inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses desde su regreso al poder. La mayoría de estos arrestos, según dijo entonces Leavitt en una rueda de prensa, corresponden a «delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas».

Estas cifras, sin embargo, no han sido verificadas de forma independiente.EFE/ir