El Gobierno de Senegal rechaza que la CAF declare a Marruecos campeón de la Copa de África

Nairobi.– El Gobierno de Senegal rechazó este miércoles la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y declarar campeón a Marruecos, y advirtió de que emprenderá acciones legales para que se «haga justicia».

«Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo. Exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF», subrayó el Gobierno sobre la decisión de la CAF anunciada este martes.

Además, «recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia y se restablezca la primacía de los resultados deportivos». aseveró.

En un comunicado, firmado por la portavoz del Gobierno, Marie Rose Khady Fatou Faye, el Ejecutivo senegalés expresó también su «profunda consternación» ante la decisión de la CAF.

«Esta decisión, sin precedentes y de suma gravedad, contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la imparcialidad, la lealtad y el respeto por la verdad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión flagrantemente ilegal y profundamente injusta», argumentó.

El Gobierno estima que, «al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido disputado y ganado correctamente, de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas continentales».

Apelación de la Federación Senegalesa de Fútbol

La nota se publicó después de que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) informara de que presentará «lo antes posible» un recurso de apelación contra la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana (Suiza).

El Comité de Apelación de la CAF anuló el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declaró campeón a Marruecos con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de este país tras la derrota sufrida en ese partido el 18 de enero de 2026.

La decisión se tomó «en aplicación del artículo 84 del reglamento» de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo «antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro», por lo que «se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva» al conjunto infractor.

En la final del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los futbolistas senegaleses para reanudar el encuentro, el centrocampista hispano-marroquí Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0).

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se basó en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones. EFE/ir