El Gobierno de Nicaragua condena las acciones criminales del Clan del Golfo

San José,.- El Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresó este martes su condena al crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, incluida la actividad del Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia y recientemente designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

En una declaración, el Ejecutivo nicaragüense reafirmó «su firme condena a toda forma de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, entre ellas el denominado «Clan del Golfo, cuyas acciones criminales atentan en contra de la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestros pueblos».

El Gobierno de Nicaragua aseguró que «continuará trabajando y cooperando en la prevención, combate y erradicación de estos flagelos, en estricto apego al derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos».

Asimismo, dijo que «ratifica su compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la paz y la dignidad de nuestro pueblo y de los pueblos del Mundo».

El pasado 16 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera.

Esta designación coincide con un momento de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, marcado por el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del presidente Donald Trump, extendida también al Pacífico Oriental, y por el cruce de críticas con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

El Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal de la nación colombiana, con cerca de 9.000 integrantes.

Sus miembros se dedican sobre todo al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Desde el regreso al poder en enero pasado del presidente Trump, Washington ha designado como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Ha hecho lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros y el Cartel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro -aliado de Ortega y Murillo-, algo que Caracas niega.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE.UU., que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones. EFE/ir